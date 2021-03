Doi medici de la Maternitatea Cuza Voda din Iasi, urmariti penal intr-un dosar de malpraxis. Sunt acuzati de vatamarea fatului

Luni, 15 martie 2021, au avut loc mai multe perchezitii la imobilul unde functioneaza Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi, respectiv la imobilul unde functioneaza cabinetul particular al medicului Monica Holicov, ocazie cu care au fost ridicate mai multe inscrisuri, pentru completarea probatoriului."Se retine ca la data de 4 noiembrie suspecta H.M., in calitate de medic, a consultat-o la cabinetul medical privat pe persoana vatamata L.M., persoana ce avea o sarcina de 36 saptamani, constatand ca aceasta prezinta diagnosticul 'circulara de cordon ombilical si procidenta de cordon ombilical', fapt pentru care a recomandat internarea pacientei in cadrul unitatii de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi. Desi diagnosticul impunea o interventie medicala urgenta, suspecta ar fi solicitat persoanei vatamate sa efectueze testul COVID pe cont propriu si mai apoi sa se prezinte la unitatea medicala spre a-i fi efectuata operatia de cezariana. Ulterior, la data de 5 noiembrie, persoana vatamata s-a prezentat la unitatea medicala cu testul COVID negativ, iar suspecta H.M., fiind medic de garda, ar fi dispus neinternarea acesteia si in consecinta neefectuarea operatiei de cezariana, desi acest lucru ar fi fost necesar pentru salvarea vietii fatului", se mentioneaza in comunicatul de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi.Potrivit sursei citate, trei zile mai tarziu gravida a revenit la Maternitatea Cuza Voda din Iasi, unde a fost consultata de un alt medic, dupa care a fost trimisa acasa."La data de 8 noiembrie 2020, suspecta T.M.C., in calitate de medic in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi, fiind in serviciul de garda la unitatea medicala, a consultat-o pe persoana vatamata L.M. in serviciul de primiri urgente , unde persoana vatamata s-a prezentat intrucat avea contractii puternice si eliminase dopul gelatinos. A fost stabilit acelasi diagnostic de "circulara de cordon ombilical si procidenta de cordon ombilical", fatul fiind pozitionat transversal. Suspecta T.M.C. ar fi dispus neinternarea acesteia si in consecinta neefectuarea operatiei de cezariana", se precizeaza in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi.Conform sursei citate, in 15 noiembrie persoana vatamata L.M. nu a mai resimtit nicio activitate din partea fatului, motiv pentru care s-a prezentat la aceeasi unitate medicala, unde s-a constatat ca fatul era mort, cauza relevata de protocolul de necropsie intocmit fiind asfixie intrauterina acuta, iar la data de 16.11.2020 aceasta a nascut natural fatul mort ante-partum."In prezenta cauza cercetarile sunt efectuate de lucratorii de politie judiciara din cadrul IPJ Iasi - Serviciul de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi , beneficiind de sprijinul lucratorilor din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi. Facem precizarea ca efectuarea in continuare a urmaririi penale reprezinta, conform Codului de procedura penala, o etapa a procesului penal, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se mai mentioneaza in comunicatul de presa transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi.