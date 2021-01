Doua milioane de israelieni au fost vaccinati cu prima doza

"Sunt cea cu numarul 2 milioane", se mentiona pe o mica pancarta pe care o tinea in maini asistenta medicala care a fost inoculata joi in orasul Ramla, in apropiere de Tel Aviv.Alaturi de ea, Netanyahu, in prezent in campanie electorala, a dat asigurari ca Israelul va fi "prima tara care va iesi din criza corona"."Vedem luminita de la capatul tunelului", a mai spus zambind prim-ministrul israelian, care a dat chiar el startul ambitioasei campanii de vaccinare pe 19 decembrie, in direct la televiziune.La inceputul lui ianuarie, autoritatile sanitare estimau ca doua milioane de persoane vor primi ambele injectii anti-COVID pana la sfarsitul lunii. Pana joi insa, numai 150.000 de persoane fusesera inoculate cu ambele doze.In paralel cu campania de vaccinare derulata contracronometru, Israelul inregistreaza o recrudescenta a numarului de cazuri de persoane contaminate, cu circa 9.000 de noi bolnavi raportati zilnic cu COVID-19.Netanyahu a facut apel joi la israelieni "sa respecte masurile de siguranta", in conditiile in care in prezent este in vigoare al treilea lockdown de la inceputul pandemiei.Guvernul spera intr-o iesire din criza la inceputul lui martie, chiar inainte de alegerile legislative de la 23 martie.In total, peste 523.000 de persoane au fost oficial contaminate cu noul coronavirus in Israel si circa 3.850 au murit, potrivit ultimului bilant al Ministerului Sanatatii.