Focar de coronavirus la Maternitatea Buzau, unde trei cadre medicale au fost confirmate cu noul coronavirus

Potrivit Prefecturii Buzau, in judetul Buzau sunt active, vineri, 10 focare de coronavirus, ultimul dintre ele fiind la Maternitatea Buzau, sectie exterioara a Spitalului Judetean Buzau.Aici sunt trei cadre medicale infectate, care lucreaza in Sectia de obstetrica ginecologie.In maternitatea Buzau a mai fost un focar de coronavirus si in luna iulie, insa acesta a fost inchis dupa aparitia la acel moment a trei cazuri pozitive.De asemenea, focar de coronavirus este in sectia ATI a Spitalului Judetean Buzau, cu 16 imbolnaviri.La Complexul de servicii pentru persoane varstnice "Alexandru Marghiloman" sunt 44 persoane confirmate pozitiv, la azilul din Cernatesti 16, la Caminul pentru persoane varstnice Ramnicu Sarat: 55 persoane confirmate pozitiv, iar la Spitalul privat "Sfantul Sava"- Sectia exterioara Patarlagele: 20 persoane confirmate pozitiv.Focar de COVID-19 este si la Oficiul Judetean de Zootehnie Buzau cu 4 persoane confirmate pozitiv dar si la Societatea de distributie a energiei electrice Muntenia Nord- Departament Constructii Energetice Buzau- 6 cazuri.La doua societati comerciale din Buzau sunt inca 16 persoane cu coronavirus.In judetul Buzau, se inregistreaza 2.519 bolnavi de la debutul pandemiei, dintre care 1.891 s au vindecat iat 91 au decedat.