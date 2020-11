Giulesti, Colectiv, Piatra Neamt. Marile dezastre din sanatate care arata neputinta unui sistem medical mai bolnav ca pacientii

Maternitatea Giulesti: Sase ingeri au murit in locul in care trebuia sa fie salvati

Moartea nou-nascutilor a fost violenta

Incendiul de la Colectiv , la cinci ani dupa Maternitatea Giulesti. Neputinta autoritatilor, ascunsa in minciuni

Zece pacienti COVID-19 au ars de vii la Spitalul Piatra-Neamt

Alte nenorociri care au zguduit sistemul sanitar din Romania

In urma cu zece ani, una dintre cele mai cunoscute maternitati din Bucuresti devenea scena celui mai groaznic cosmar al oricarui parinte. Sase bebelusi au murit si alti cinci au ramas cu sechele dupa ce un scurtcircuit la un aparat de aer conditionat a transformat sectia ATI intr-un cuptor pentru 11 nou-nascuti.Era 16 august 2010. In Sectia ATI a Maternitatii Giulesti erau 11 bebelusi cu probleme. Opt dintre ei erau in incubatoare, fiind nascuti prematur. Ceilalti erau in patuturi neacoperite.Erau singuri in salon pentru ca cea care trebuia sa aiba grija de ei, asistenta Florentina Cirstea, plecase pana la baie, apoi se oprise sa vorbeasca cu o colega.In acest timp, stecherul aparatului conditionat din salon si priza in care era s-au incins si au luat foc. De aici, focul a ajuns la aparatul de aer conditionat si, mai departe, la mobilierul din salon. Temperatura era atat de ridicata, incat metalul s-a topit si a inceput sa picure.Liftiera spitalului a fost cea care a vazut fumul si a alertat personalul medical. S-au strans cu totii in holul Sectiei de Neonatologie. In zadar au incercat colegii asistentei sa intre in salonul transformat in cuptor, pentru ca nu aveau cartela de acces. Un medic a sunat la 112. A ajuns si asistenta, insa nici ea nu a intervenit in niciun fel.In acest timp, mamele erau evacuate. Li se spusese ca bebelusii au fost scosi de acolo si sunt bine. Abia cand au vazut cum ies pompierii cu ei in brate, si-au dat seama de dezastru.Trei nou-nascuti au murit chiar in seara tragediei. Ceilalti trei, in urmatoarele zile. Alti cinci au ramas cu rani grave.Rechizitoriul procurorilor a aratat ca "Moartea nou-nascutului a fost violenta. Ea a fost cauzata de o insuficienta cardio - respiratorie acuta consecutiva unei anoxii-anoxice, in conditiile unui incendiu intraspitalicesc. Leziunile traumatice constatate la autopsie (arsuri de gradele I/II pe 25% din suprafata corporala) s-au putut produce prin expunere la atmosfera supraincalzita si au legatura de cauzalitate, directa, imediata, cu decesul".A urmat o serie de verificari, spitalul a fost amendat, iar judecatorii i-au obligat, in solidar pe inculpatii Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu", Florentina Cirstea, Gigel Oprea si Bogdan Marinescu, iar Maternitatea Giulesti in solidar cu partile responsabile Ministerul Sanatatii si Municipiul Bucuresti - prin primarul general, la plata unor sume de bani reprezentand despagubiri pentru victimele si rudele victimelor - in total, 4.231.500 de euro. O serie de probleme au fost rezolvate atunci.In 2015, o alta tragedie ne-a adus aminte ca avem un sistem sanitar care nu se poate salva nici pe el, cu atat mai putin pe pacienti. 64 de oameni au murit pentru ca autoritatile au preferat sa ii tina in tara, prada infectiilor nosocomiale, in loc sa le gaseasca locuri in clinicile specializate din strainatate.Cei mai norocosi, ajunsi la clinici renumite din Europa, in timp util, cu ajutorul parintilor sau al fundatiilor, s-au ales cu sechele pe viata, urme care le reinvie iadul prin care au trecut, la fiecare incendiu.Pe altii, chiar si acest demers, venit mult prea tarziu, nu i-a mai putut salva. Au disparut, intr-o clipa, artisti, fotografi, jurnalisti, olimpici si studenti straini pentru ca in seara zilei de 30 octombrie 2015, venisera in Clubul Colectiv sa ia parte la concertul trupei "Goodbye to Gravity". Printre cei decedati se afla si trei membri ai formatiei.Imediat dupa nenorocire, autoritatile au iesit public si au spus ca nu au nevoie de ajutor pentru ca spitalele pot face fata.Insa probleme grave au inceput sa iasa la suprafata. Inainte cu numai cateva luni de producerea dezastrului de la Colectiv, la Spitalul Floreasca a fost inaugurata o unitate medicala ultramoderna, specializata tocmai in tratarea pacientilor cu arsuri grave.Statul investise in ea aproximativ 7 milioane de euro, conform RiseProject . Era cea mai moderna din tara.Ministrul de atunci al Sanatatii, Nicolae Banicioiu , profesorul Ioan Lascar (seful sectiei de chirurgie plastica de la Floreasca, la acea data) si Radu Macovei (directorul Spitalului Floreasca) au oferit numeroase raspunsuri pentru a justifica nefolosirea acestei noi capacitati medicale. Se pare insa ca nu avea autorizatie de functionare.La sase zile de la tragedie, cand Romania a apelat la mecanismul european de ajutor pentru catastrofe, Banicioiu a declarat ca el nu a spus niciodata ca "nu avem nevoie de nimic" Victor Ponta a demisionat, pe 4 noiembrie, din functia de premier, in urma unor proteste masive care au avut loc in toata tara dupa tragedia de la clubul Colectiv, soldata cu decesul a 64 de persoane.In plina panedmie de coronavirus , o noua tragedie a zguduit din nou sistemul medical romanesc. Zece oameni au murit, sambata seara, 14 noiembrie 2020, in urma unui incendiu izbucnit la sectia Anestezie Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Medicul Catalin Denciu se zbate intre viata si moarte intr-unul dintre cele mai bune spitale de arsi din lume. El era de garda in sectia ATI si s-a aruncat in flacari pentru a-si salva pacientii si colegii.Cu arsuri pe 70% din suprafata corpului, medicul erou a fost adus la Spitalul Floreasca, din Capitala, insa nimeni nu a mai vrut sa riste, iar duminica dimineata, o aeronava il transporta la Spitalul Militar Regina Astrid - Bruxelles. Se pare ca unitatea medicala a facut o exceptie in cazul lui Denciu, deoarece cu greu mai primeste pacienti din alte tari, avand in vedere pandemia de coronavirus.In tara, au inceput verificari la toate spitalele si vor fi controlate toate sistemele medicale. Pe de alta parte, procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.Pana acum au fost dispuse expertize si constatari asupra aparaturii medicale ridicate, pentru verificarea ipotezei izbucnirii incendiului ca urmare a functionarii defectuoase a acestora, au fost audiati martori si indetificate victime - O pacienta a luat foc pe masa de operatie, la Spitalul Floreasca din Capitala. Avea 66 de ani si suferea de cancer pancreatic. A murit cateva zile mai tarziu. Se pare ca se folosise un biocid pe baza de alcool care a intrat in contact cu electro-bisturiul folosit la operatie.- Un puternic incendiu a izbucnit la etajul sase al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, 18 pacienti fiind evacuati. In momentul producerii incendiului in cladire se aflau 120 de persoane, acestea fiind transferate la alte unitati medicale. Unul dintre pacientii transferati de la Terapie Intensiva, din cladirea in care a avut loc incendiul a murit la Institutul Regional de Oncologie. Focul a fost stins dupa mai bine de sase ore de la izbucnire. Acesta ar fi izbucnit din cauza supraincalzirii instalatiei electrice vechi.- O infirmiera a suferit arsuri pe membre intr-un incendiu care s-a produs intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. Femeia a suferit arsuri de gradele 1 si 2 pe mai mult de 20% din corp. Totodata, o asistenta a fost intoxicata cu fum. Incendiul s-a produs intr-un salon situat la etajul al II-lea, nefiind necesara evacuarea bolnavilor din celelalte saloane. In salon se aflau doua persoane, din care una era decedata inainte de izbucnirea focului.- Un incendiu s-a produs la un spital din orasul Simeria, judetul Hunedoara. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate.- Un incendiu a izbucnit la Spitalul Judetean Baia Mare, la etajul I, chiar deasupra Unitatii de Primire Urgente. Nimeni nu a fost ranit.- Spitalul Vechi din municipiul Satu Mare a fost afectat de un incendiu. Focul s-a propagat de la Sectia de Psihiatrie Cronici, aflata la subsol, unde un pacient a dat foc unei saltele.- Un incendiu a avut loc la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati. Incendiul s-a manifestat la etajul sase al Spitalului, unde se afla sectia de chirurgie.- Un incendiu a izbucnit la panoul electric al Spitalului Floreasca, acesta fiind stins pana la venirea echipajelor de pompieri . Focul a fost provocat cel mai probabil de un scurtcircuit la reteaua electrica, arata stirileProtv - Sapte copii si 15 cadre medicale au fost evacuate de la etajul cinci al Spitalului Judetean din Drobeta Turnu Severin, din cauza unui incendiu izbucnit la camera de garda a sectiei de pediatrie. Atat copiii internati in spital, cat si cadrele medicale riscau sa se intoxice cu bioxid de carbon daca operatiunea de evacuare si aerisire a saloanelor nu s-ar fi efectuat la timp.