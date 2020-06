S-a dus sa nasca si a intrat in coma. Medic: "Habar nu am ce s-a intamplat"

Ziare.

In timpul operatiei de cezariana, femeia a pierdut foarte mult sange, a facut stop cardio-respirator si, dupa ce medicii au resuscitat-o 45 de minute, a intrat in coma. Doua zile mai tarziu, pe 21 mai, Elena a fost mutata la Spitalul Universitar, la sectia de Terapie Intensiva II. De atunci nu si-a mai revenit, scrie Anamaria Nedelcoff, intr-un articol pentru Libertatea Adrian Iliescu, sotul Elenei, reclama faptul ca nu este lasat sa isi vada sotia, cadrele medicale invocand ca in spital nu se poate intra, din cauza riscului de infectare cu noul coronavirus . Fetita nou-nascuta este sanatoasa, dar a ramas singura in Maternitatea Giulesti.Tatal are grija de ceilalti doi copii ramasi acasa, ambii cu probleme medicale grave."Eu. Am fost sunat abia a doua zi, dupa-masa, sa mi se spuna ca am o fetita sanatoasa si ca e o problema cu sotia. Era in coma. Am intrebat de ce? Mi s-a raspuns ca ceva nu a mers bine", spune Adrian Iliescu.Managerul Maternitatii Giulesti,, a spus pentru Libertatea ca boala femeii e un mister: ", "nu ma cred ca e in coma, altfel", dar".Barbatul sustine cain timpul unei operatii care ar fi trebuit sa decurga normal, mai ales ca femeia nu era la prima nastere. Ceea ce il seaca este secretul."Nu m-au lasat s-o vad nici la maternitate , nici la Universitar. Sun la numerele lor de pe fix, iarsi nu stiu sa imi explice de ce s-a intamplat asta, cine este de vina, cand o pot vedea. Mi se spune doar ca nu pot intra in spital sa o vad", povesteste Adrian Iliescu.Contactat de Libertatea, dr. Marcel Ovidiu Moisa, managerul Maternitatii Giulesti, a confirmat cazul, insa nici el si nici medicul care a efectuat operatia de cezariana nu stiu ce s-a intamplat."Daca eu as sti ce s-a intamplat, nu as fi aici.. Ar putea sa fie orice credeti dumneavoastra. Da, am vorbit cu medicul care a avut-o in grija. Dar credeti ca medicul care a fost acolo stie? Nu stie!", a declarat dr. Moisa.Totodata, oficialii Spitalului Universitar, unde este acum internata femeia, spun ca Adrian Iliescu nu isi poate vedea sotia din cauza riscului de infectare cu coronavirus. In aceasta perioada, vizitatorii nu au voie in unitatea medicala.Dincolo de tragedia familiei, sotul reclama si o alta situatie absurda. Avand in vedere ca nu are cine sa se ocupe de ceilalti doi copii ramasi acasa,Angajatorii nu il cred ca sotia lui este in coma, pentru ca "nu are nici o hartie la mana" care sa dovedeasca asta. IarPe scurt, din moment ce Elena -care este in coma- nu semneaza ca este de acord ca fisa ei medicala sa fie vazuta de sotul ei, acesta nu va avea acces oficial la datele ei., a mai declarat, pentru Libertatea, dr. Moisa, managerul Maternitatii Giulesti.