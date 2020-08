Tanarul care si-a vizitat sotia calare la maternitate are acum dosar penal. Ce a facut cu banii primiti drept donatie

Sergiu Ciobotariu, tatal a doi copii, a fost ajutat de mii de romani cu bani, la inceputul acestui an, dupa ce pe retelele sociale si in media a aparut povestea sa impresionanta.Tanarul, care pe atunci nu avea o casa a sa, i-a sensibilizat de donatori cand, in plina stare de urgenta, a ignorat interdictiile stabilite de autoritati , pentru a-i duce mancare sotiei sale, care nascuse la Maternitatea "Cuza Voda" din oras.Povestea sa a capatat si mai multa notorietate dupa ce sportivul Catalin Morosanu s-a implicat si a demarat o campanie de strangere de fonduri. In doar cateva saptamani, in contul tanarului Sergiu Ciobotau s-au strans peste 42.000 de euro, anunta, pe 9 aprilie, Catalin Morosanu.In jur de 37.000 de euro din acei bani au fost folositi pentru cumpararea unei case lui Sergiu si familiei sale."Si pentru ca in cont au mai ramas stransi de voi 5.600 de euro (27.900 de lei), acesti bani vor ramane la dispozitia lui Sergiu, pentru a-l ajuta in startul unei noi vieti. In aceste vremuri grele, am fost impresionat de oamenii simpli care s-au implicat pentru a-l ajuta pe Sergiu. Din putinul lor, au aratat ca romanii sunt oameni puri si impreuna putem reusi tot ceea ce ne propunem. Ma inclin in fata voastra, oameni buni, Sergiu va multumeste din suflet!", anunta Catalin Morosanu.Imediat dupa acel anunt, Sergiu, sotia sa si cei trei copii ai lor s-au mutat in noua casa.Dupa incheierea campaniei umanitare, Sergiu a iesit din atentia media. Din banii ramasi, el si-a cumparat o masina, pe care a folosit-o chiar daca nu are permis de conducere.Pe 13 mai, la o luna dupa ce a primit casa, Sergiu a fost prins de politistii din Iasi la volanul unui Volkswagen Golf."In urma verificarilor, s-a stabilit ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a declarat Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.Vecinii lui Sergiu Ciobotariu au declarat pentru BZI ca Volkswagen-ul Golf pe care "taticul calaret" l-a condus fara permis nu ar fi singura masina a tanarului. Unul dintre vecini a precizat ca, acum cateva saptamani, in curtea casei tanarului - din localitatea Valea Ursului, comuna Miroslava - mai era parcata o masina de teren.De aproape o luna, Sergiu Ciobotariu si familia sa nu au mai dat pe acasa, iar telefonul tanarului este inchis, scrie Adevarul.ro La scurt timp dupa ce a primit sansa la o noua viata, Sergiu a multumit tuturor celor care au donat pentru achizitia casei sale si a promis ca va oferi copiilor sai toate conditiile pentru a invata carte."Visul mi s-a implinit. Ma bucur ca de acum copiii mei pot sa aiba o viata asa cum eu nu am avut niciodata. Vreau sa mearga toti la scoala, sa nu fie ca mine si ca mama lor", spunea tanarul, care risca acum sa mearga la inchisoare pentru ca a condus fara permis.