Bulgaria primeste o palma dura de la Comisia Europeana. Nu se mai ia in discutie ridicarea MCV

Von der Leyen intentioneaza sa mentina MCV, desi ultimul raport pe justitie emis de Comisia condusa de Junker stabilise ca mecanismul sa fie ridicat, ministrul bulgar al Justitiei Danail Kirilov anuntand atunci ca el isi va da demisia daca asta nu se intampla.Promisiunea de la acel moment a coincis cu incheierea mandatului fostului procuror sef Sotir Tsatsarov. Acum, noua conducere a CE atrage atentia ca in cei 7 ani de mandat ai lui Tsatsarov a fost facut un singur dosar de mare coruptie, si acela nefinalizat, in cazul fostului primar din Mladost, Desislava Ivancheva, scrie Mediapool.bg Asadar, actuala Comisie Europeana nu e de acord cu viziunea guvernului bulgar in ce priveste lupta impotriva coruptiei. In cele 10 pagini ale asa-numitul "Pachet de primavara cu recomandari", emis pe 20 mai, Comisia anunta ca monitorizarea Bulgariei continua.Este recunoscut "progresul mare" in ceea ce priveste reformele necesare in lupta anticoruptie, lucru ce se regaseste si in ultimul raport MCV, insa este subliniat faptul ca acestea nu sunt inca suficiente. Comisia arata ca "este necesar sa existe un numar semnificativ de condamnari definitive in dosare de mare coruptie pentru a castiga increderea publica".Comisia mai evidentiaza si alte probleme nerezolvate la nivelul statului bulgar - anchetele penale, volumul disproportionat de munca la nivelul judecatoriilor si cresterea eficientei parchetelor regionale.O alta problema care inca este nerezolvata de vecinii bulgari este spalarea de bani, insa CE atrage atentia ca aceasta chestiune trebuie solutionata si in alte state europene, precum Danemarca, Estonia, Letonia, Malta, Suedia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Slovacia si Finlanda.Raportul atrage atentia ca nu au fost luate masuri pentru a reduce posibilitatea ca astfel de infractiuni sa fie comise."Problemele au ramas aceleasi din ultimii ani. Au fost scandaluri serioase de spalare de bani pe teritoriul Europei si progresul in aplicarea recomandarilor nu a fost uniform - unele tari au facut progrese mari, altele nesemnificative", declara vicepresedintele CE Vladis Dombrovskis.Concluziile CE sunt prezentate in doua fraze scurte, dar transante: "Aceste probleme sunt monitorizate prin MCV. Sub acest mecanism, Comisia continua monitorizarea reformelor judiciare si a luptei impotriva coruptiei in Bulgaria".Pana la acest moment niciun oficial bulgar nu a comentat pozitia Comisiei Europene si, deci, nici ministrul Justitiei Kirilov nu a anuntat daca isi mentine promisiunea si demisioneaza.Amintim ca in raportul MCV adoptat de CE la sfarsitul lunii octombrie a anului trecut, in timp ce Romania era aspru criticata, pentru Bulgaria era recomandata ridicarea mecanismului. Vecinii nostri au fost monitorizati pe aceeasi perioada ca si noi si de multe ori s-a pus in discutie decuplarea tarii noastre de ei, pentru ca eram cu mult inainte in ce priveste reformele. Insa raportul a subliniat ca lucrurile s-au inversat dramatic in cei 3 ani in care PSD a fost la putere.In raportul de o duritate fara precedent pentru Romania se constata ca, din noiembrie 2018 (de la raportul anterior) pana in prezent, Comisia a trebuit in numeroase randuri sa isi exprime ingrijorarile fata de masurile luate la Bucuresti in domeniul Justitiei si al luptei anticoruptie.Una dintre chestiunile dur criticate atunci era Sectia Speciala, CE recomandand desfiintarea ei. Intre timp PNL a ajuns la guvernare si, desi liberalii au promis ca vor desfiinta sectia, acum iau in discutie o "reevaluare" a ei.Atat Romania, cat si Bulgaria au intrat acum in al 13-lea an de monitorizare MCV.