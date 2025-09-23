Dupa cel mai dur raport MCV, PSD vrea sa dea in judecata Comisia Europeana. Ce vor sa faca celelalte partide?

Raportul MCV publicat marti de Comisia Europeana prezinta concluzii de o duritate fara precedent. Prim-vicepresedintele Frans Timmermans si-a exprimat supararea ca autoritatile de la Bucuresti au luat masuri care au dus tara in urma cu ani de zile, astfel ca am ajuns sa fim mai departe decat eram anul trecut de ridicarea mecanismului, si tot mai departe decat sunt vecinii bulgari de acest obiectiv.

"Va rog, va rog!, continuati reformele, ca sa putem ridica acest MCV. In ultimele 12 luni in cazul Romaniei am vazut foarte putine progrese, aproape deloc, si in anumite chestiuni s-a mers inapoi. Ar fi o tragedie ca pe ultima suta de metri alergatorul sa alerge in directia opusa", a spus Timmermans.

MCV, concluzii de o duritate extrema pentru Romania: Se cere suspendarea imediata a aplicarii Legilor Justitiei si a revocarii procurorilor-sefi

Reactia Guvernului si a PSD am vazut-o: mesaje date inca de la primele ore, despre cum MCV este rau pentru Romania, tara noastra nu trebuie sa stea in "pozitia ghiocelului" si in care identificau Romania cu Partidul.

"Nu mai putem accepta ca romanii sa fie certati! Care e rostul intrebarilor lui Frans Timmermans?", s-a aratat indignata chiar Viorica Dancila.

Mai mult, miercuri deputatul PSD Florin Iordache a declarat pentru Ziare.com ca social-democratii iau in considerare sa dea in judecata Comisia Europeana, la Curtea de Justitiei a UE, pentru acest raport MCV.

Ce face Opozitia?

In fata tuturor acestor lucruri, intrebarea pe care ne-am pus-o a fost ce au de gand sa faca celelalte partide si formatiuni politice? Pentru raspunsuri ne-am adresat fiecarui lider in parte.

Presedintele PNL Ludovic Orban ne-a amintit ca liberalii au initiat la jumatatea lunii octombrie in Parlament un proiect de hotarare pentru demiterea lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei.

In rest, "intensificam negocierile pentru motiunea de cenzura", ne-a mai spus Orban, refuzand sa dea detalii despre negocierile cu Opozitia sau o eventuale discutii la Cotroceni.

Si presedintele USR Dan Barna indica motiunea de cenzura drept o urgenta.

"Incepand de azi demaram discutiile cu colegii de Opozitie. Motiunea devine obligatorie in contextul unui Guvern de o iresponsabilitate de-a dreptul greu de calificat. Stiti acel vecin scandalagiu care e prezent aproape in fiecare bloc, care e procesoman, da in judecata pe toata lumea si din casa caruia ies mirosuri? Tocmai aflam acum ca PSD vrea sa dea in judecata Comisia pentru raportul MCV.

In conditiile care avem raport GRECO, recomandarile Comisiei de la Venetia, avem pozitia Parlamentului European prin rezolutie, avem pozitia Comisiei prin MCV, avem declaratiile din ultimii ani ai Depatamentului de Stat - in acest context PSD continua pe ideea ca sunt niste mari neintelesi si ca de fapt furtul viitorului Romaniei este o actiune legitima pe care nu o intelege restul mapamondului. Este de neacceptat!", ne-a declarat Dan Barna.

Liderul USR spune ca alegerile anticipate sunt singura solutie pe care formatiunea o vede viabila in acest moment.

"Acest Guvern trebuie sa plece, indiferent ca avem in fata perspectiva preluarii presedintiei Consiliului UE, este obligatoriu ca acest guvern sa plece, vom depune o motiune de cenzura si din punctul nostru de vedere alegerile anticipate sunt singura varianta prin care Romania poate sa iasa din aceasta zodie neagra in care a tarat-o Liviu Dragnea pentru a scapa din puscarie", a mai spus presedintele USR.

Intrebat daca exista in acest sens discutii si cu Administratia Prezidentiala, Barna a spus ca sunt avute in vedere: "cand se va intampla o sa stiti".

Motiunea de cenzura e sustinuta si de PMP, insa presedintele Eugen Tomac nu da sanse de reusita acestui demers, criticandu-si colegii de Opozitie pentru ca nu au depus-o cand sortii le erau mai putin potrivnici.

"Eu sunt dezamagit pentru ca de 70 de zile insist si am discutat si cu dlul Orban, si cu dlul Barna despre nevoia de a depune o motiune de cenzura. Au existat doua momente in care puteam da jos Guvernul - inceputul sesiunii, cand societatea astepta un mesaj ferm de la Opozitie dupa 10 august si in PSD tensiunea era uriasa, si atunci cand 28 de lideri de organizatii din PSD au cerut retragerea lui Liviu Dragnea.

Imi este greu sa cred ca in momentul de fata mai avem vreo sansa reala de a da Guvernul jos avand in vedere ca Dragnea si-a epurat adeversarii. Ne vom solidariza fara rezerve cu celelalte partide, daca va exista o propunere de a avea o actiune comuna pe aceste subiecte, dar am acest regret ca nu am fructificat in mod inteligent oportunitatile pe care viata politica ni le-a scos in fata", a declarat, pentru Ziare.com, si Eugen Tomac.

Nici alte masuri nu le vede posibile a avea efecte palpabile presedintele PMP.

"Din punct de vedere politic realitatea este foarte dura si ca partid de Opozitie ne vom manifesta in acest sens. Acum nu ne ramane decat sa fim extrem de vigilenti, sa anticipam orice miscare si sa o sanctionam public, pentru ca institutional nu avem voturile necesare la ora actuala decat pentru a depune o motiune, nu pentru a o trece", a conchis Tomac.

Unele dintre masurile criticate in raportul MCV au trecut si cu sustinerea parlamentarilor care reprezinta minoritatile nationale. O pozitie fata de concluziile dure ale Comisiei Europene vom avea, insa, saptamana viitoare.

Varujan Pambuccian, liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, ne-a declarat ca luni va avea loc o sedinta in care va fi discutat acest subiect.

"Noi niciodata pe chestiunile acestea nu am avut un vot compact, fiecare a votat cum a crezut de cuviinta. Nu am discutat cu colegii mei inca, o sa discut luni sa vedem daca avem o pozitie unitara. Daca nu avem o sa mergem mai departe asa cum am mers si pana acum", ne-a raspuns Pambuccian.

Am vrut sa aflam si ce actiuni ia in calcul UDMR, insa Hunor Kelemen, liderul formatiunii, nu a putut fi contactat pana la momentul publicarii materialului.

