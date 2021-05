Lucrari la statia de metrou Stefan cel Mare: o cale de acces va fi inchisa

"Pentru buna desfasurare a lucrarilor si pentru siguranta calatorilor, in perioada mai sus mentionata, traficul pietonal la accesul A (cu scara rulanta) al statiei de metrou Stefan cel Mare va fi inchis", potrivit Metrorex. Lucrarile de refacere a finisajelor accesului A presupun decopertarea pardoselilor existente si pregatirea stratului suport pentru montarea de noi placaje de granit.Pe toata perioada lucrarilor, zona va fi asigurata corespunzator si delimitata cu banda de semnalizare pentru directionarea accesului publicului calator, se mentioneaza in comunicat.Aceste lucrari se inscriu intr-un program ce vizeaza refacerea finisajelor la caile de acces ale anumitor statii de metrou care de-a lungul timpului au suferit deteriorari, se precizeaza in comunicatul semnat de directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv.