Cand va fi deschis metroul din Drumul Taberei. Specialistii din Ministerul Transporturilor voteaza daca lucrarea poate fi receptionata

Astazi se pun la punct ultimele detalii si, daca cele 9 comisii decid ca totul e in regula, lucrarea va putea fi receptionata.Participa la intalnire reprezentanti ai Primariei Capitalei, ai ISU, reprezentanti ai constructorilor si oficiali de la Ministerul Transporturilor.Fiecare din cele 9 comisii va analiza stadiul lucrarilor si apoi se va vota data finala. Cel mai probabil, din 15 septembrie, daca nu chiar mai devreme, se va putea circula cu metroul pe Magistrala 5, potrivit informatiilor Digi24. Lucrarile la Magistrala 5 au inceput in 2011 si ar fi trebuit sa dureze 3 ani. Au inregistrat insa nu mai putin de 6 ani intarziere.Traseul are 7 kilometri lungime, 10 statii si un depou, iar valoarea totala a investitiei este de 3,4 miliarde de lei.