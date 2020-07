Directorul general al Metrorex si-a depus mandatul din cauza esecului magistralei Drumul Taberei. Noul sef al metroului bucurestean numit de ministrul Transporturilor

Cei cinci membrii ai CA al Metrorex s-au intrunit intr-o sedinta convocata pe ultima suta de metri si au acceptat demisia directorului general.Plecarea Marianei Miclaus ar avea legatura cu faptul ca Metrorex nu a reusit sa finalizeze la termenul promis de ministrul Transporturilor, Lucian Bode , linia de metrou din Drumul Taberei.Din acest motiv, ministrul Bode a fost nevoit sa isi ceara scuze public si a spus ca nu va mai da un alt termen pentru finalizarea lucrarilor. Reprezentantii Metrorex au precizat ca linia de metrou ar urma sa fie gata pana la finalul anului 2020.Mariana Miclaus a fost director general provizoriu al Metrorex, din 11 noiembrie 2019, dupa expirarea contractului de mandat al fostului director, Marin Aldea.Consiliul de Administratie al Metrorex l-a numit, in sedinta de joi, pe Gabriel Mocanu in functia de director general interimar, dupa ce a luat act de demisia Marianei Miclaus.Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC), remis joi AGERPRES, Gabriel Mocanu a indeplinit, pana la momentul numirii sale, functia de director al Directiei Infrastructura si Sisteme Informatice, avand o experienta de peste 25 de ani la Metrorex."Asa cum am spus, de la inceputul mandatului de ministru, un proiect extrem de important si o prioritate de infrastructura este Magistrala de metrou M5 Raul Doamnei - Eroilor. Inca de la numirea doamnei Miclaus in functia de director general interimar i-am spus ca semnatura pusa pe un document care nu poate fi validat in teren inseamna semnatura pusa pe actul de demisie. Dupa nenumaratele discutii tehnice cu toti factorii implicati, de la beneficiar, antreprenor, subcontractori sau furnizori, am atras atentia asupra termenului de finalizare si darea in circulatie cu calatori , iar cei care vor gresi trebuie sa plateasca. Dupa ce toti cei implicati m-au asigurat ca termenul de finalizare a acestei magistrale va fi 30 iunie 2020, termen asumat in mod nefortat, i-am transmis doamnei director Miclaus ca, din acel moment, va sta cu mandatul pe masa. Este bine ca doamna Miclaus a inteles ca atunci cand esti intr-o functie de raspundere pe langa realizarile profesionale, trebuie sa iti asumi si esecurile. Vreau sa dau totodata un mesaj catre toti cei care nu isi fac treaba si cred ca inca mai pot promite termene, pe care nu le indeplinesc, ca aceasta vreme a trecut. Toti trebuie sa inteleaga ca sunt pusi in functii sa presteze un serviciu public in interesul romanilor", a afirmat ministrul de resort, Lucian Bode.