Ministrul Transporturilor, atac la baronii sindicali din Metrorex: "Lideri care isi dau aere de sefi de cartel, precum vocalul domn Radoi"

Salarii uriase la Metrorex

Corpul de control investigheaza renegocierea salariala

Disputa intre sindicatul Metrorex, condus de Ion Radoi, fost parlamentar PSD in legislatura 2000-2004, si Ministerul Transporturilor continua pe tema cresterii salariilor."Situatia companiei care gestioneaza metroul bucurestean este foarte dificila. Daca acum 5 ani, compania acoperea circa 58% din cheltuieli din veniturile proprii, astazi acest procent a scazut la mai putin de 30%. Diferenta este acoperita prin subventie de la bugetul national, prin Ministerul Transporturilor", explica ministrul Transporturilor.In 2016, aceasta subventie era de 297 milioane de lei, iar anul trecut a ajuns la 683 de milioane de lei. Pentru 2021, suma ceruta de Metrorex este de 1,04 miliade de lei, explica Drula, care precizeaza ca suma nu poate fi sustinuta de bugetul statului "O suma care nu poate fi acoperita de bugetul de stat, si care ar insemna aproximativ 17% din bugetul Transporturilor (partea nationala, in afara investitiilor din fonduri europene).Ca sa fie limpede, acestia sunt banii stransi din taxele si impozitele romanilor din TOATA TARA. Si daca merg la metroul bucurestean, nu merg catre alte cheltuieli si investitii din tara", mentioneaza Catalin Drula.Ministrul sustine ca cresterea salariilor din ultimii ani este principala sursa pentru cheltuielile mari ale Metrorex."Ce s-a intamplat de s-a ajuns aici? Au crescut enorm cheltuielile salariale. In conditiile in care anul trecut traficul de calatori s-a prabusit din cauza pandemiei, ducand la o scadere a veniturilor cu 126 milioane lei, in luna septembrie 2020 la MetrorexDaca in 2016 cheltuielile cu personalul la Metrorex erau aproximativ 333 de milioane lei, in 2020 acestea au ajuns la 627 milioane lei, iar pentru 2021 sunt previzionate sa creasca pana la 876 milioane lei.Este complet inacceptabil si lipsit de solidaritate ca, in vreme ce milioane de romani au avut de suferit financiar din cauza pandemiei, in timp ce ai pierderi enorme de venituri, sa cresti cheltuielile salariale de asemenea maniera", explica Drula.Ministrul anunta ca a semnat marti, 2 februarie, mandatul Corpului de Control pentru a investiga renegocierea contractului colectiv de munca."Vreau sa fiu bine inteles. Imi doresc ca toti romanii sa castige cat mai bine si sa duca o paine buna acasa. Respect si sunt un mare sustinator al sistemului feroviar in general, si al metroului, in special. Am toata stima pentru angajatii onesti ai acestui sistem, care isi fac treaba cu cinste.Problema este cu liderii de sindicat , precum vocalul domn Radoi, care le-au vandut iluzii. Lideri care isi dau aere de sefi de cartel si se comporta de parca bugetul statului, strans din taxele si impozitele tuturor romanilor, este un sac fara fund. Bugetul nu este un sac fara fund. Cresterile salariale, pe seama bugetului de stat, fara fundament in cresteri de venituri sau eficienta, nu sunt acceptabile. Dupa cum nu este corect ca Romania intreaga, care sufera de lipsa de investitii in infrastructura pe tot teritoriul ei, sa le plateasca an de an", conchide Catalin Drula in postarea sa de pe Facebook Catalin Drula a declarat recent, intr-o emisiune la Digi 24, ca in ultimul an la Metrorex s-au angajat 1.300 de persoane, si ca salariul mediu ar ajunge la peste 10.000 de lei.Radoi a precizat, la acelasi post de televiziune, ca nu s-au operat majorari salariale si ca acea crestere semnalata de Drula vine din renegocierea contractului colectiv de munca, care expirase anul trecut. In plus, el a spus ca nu s-au facut angajarile suplimentare de care vorbeste ministrul Drula, desi ele ar fi necesare.