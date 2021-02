Ministrul Transporturilor, despre contractul de crestere a salariilor cu 18% la Metrorex: Acea renegociere este invaluita in mister

Drula: Avem societati intr-o situatie nefericita. Nu vrem sa ajungem acolo

"Acea renegociere a contractului colectiv de munca este invaluita in mister, cu tot felul de delegari intre Consiliul de Administratie. Lucrurile nu sunt clare, tocmai de accea am trimis Corpul de Control. Evident, misiunea de control abia incepe si dureaza, pentru ca trebuie sa vada toate documentele si vrem un rezultat serios, nu unul de pe azi pe maine, asa ca inca nu am rezultatele. (...) Dincolo de asta, raman afirmatiile liderului de sindicat Radoi, care nu intelege ca traim cu totii intr-o tara, avem un buget pe care il platesc romanii din toata tara", a declarat Catalin Drula la Dialogurile Ziare.com.Ministerul Transporturilor nu a facut, insa, precizari in legatura cu legalitatea contractului de munca de la Metrorex. "Tocmai pentru ca este un control in curs , nu as vrea sa fie influentat in niciun fel. Vreau ca oamenii sa se uite pe documente. Am auzit si eu explicatii, pasari de responsabilitati, dar fiind un control in curs, vreau sa ii las pe acei oameni sa gaseasca adevarul", a adaugat Drula.Intrebat ce ar putea sa faca in privinta contractului colectiv de munca , daca il poate anula sau poate cere o renegociere, Drula a raspuns ca depinde de rezultatul controlului."Depinde si de rezultatele acestui control. Evident, un contract este intre doua parti. O renegociere trebuie sa fie pe masa mai ales cand este in interesul sanatatii societatii. (...) Nu cred ca problema se poate pune in termeni de conflict . Adica, vine domnul Radoi, ameninta cu o greva si suntem toti pe spate de amenintarile lui. Cadrul relatiei dintre management si partener social este unul de dialog.Daca o privim doar in termeni de amenintari si de lupte , bineinteles ca exista tot felul de masuri care poate fi luate de un actionar care nu isi mai permite sa suporte o cheltuiala., ci trebuie sa gasim acel punct de rezonabilitate, care sa permita societatii Metrorex sa evolueze si sa creasca sustenabil, iar salariile sa creasca pe baze sustenabile.In momentul in care nu iti mai poti plati obligatiile, evident ca exista consecinte legale pentru o societate si avem o gramada de societati intr-o situatie nefericita si nu vrem sa ajungem acolo", a declarat Drula.