Licitatie trucata la Metrorex: Trei membri ai Comisiei de licitatie, urmariti penal

Trei membri ai Comisiei de licitatie din Metrorex sunt urmariti penal de procurorii anticoruptie pentru trucarea licitatiei pentru atribuirea acordului-cadru "Achizitia de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon" de catre Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) SA Bilbao.

La solicitarea Agerpres, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a precizat ca procurorii au dispus, in martie, efectuarea urmarii penale fata de suspectii: Valeriu Picu, Gabriel-Constantin Sburlan si Mihai-Marian Andronescu, membri ai Comisiei de licitatie din cadrul Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti Metrorex SA, la data faptelor.

Ei sunt acuzati de luare de mita, abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, si folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

De asemenea, este urmarit penal Ovidiu Bancescu, in calitate de reprezentant al Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) SA Bilbao, pentru complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, instigare la folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si dare de mita.

Ads

"In perioada octombrie 2014 - martie 2015, suspectii Picu Valeriu, Sburlan Gabriel-Constantin si Andronescu Mihai-Marian, in calitate de membri ai comisiei de evaluare a ofertelor, privind procedura de achizitie publica pentru atribuirea acordului-cadru "Achizitia de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon", au contribuit la trucarea licitatiei avand ca rezultat adjudecarea acesteia de catre Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) SA Bilbao. Firma castigatoare a subcontractat lucrarile unei societati romanesti.

La adjudecarea acestei licitatii de catre CAF SA Bilbao a contribuit si suspectul Bancescu Ovidiu, in calitate de reprezentant al Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) SA Bilbao, care l-a instigat pe suspectul Picu Valeriu sa ii furnizeze informatiile vizand ofertele si conditiile celorlalte firme participante la licitatie", se arata in raspunsul DNA.

Sursa citata precizeaza ca, in aceeasi perioada, suspectii Picu, Sburlan si Andronescu, in calitate de membri ai comisiei de licitatie, au furnizat informatii reprezentantilor CAF Bilbao, avand ca rezultat vicierea grava a procedurii si semnarea, de catre CAF Bilbao, a procesului-verbal de adjudecare a licitatiei.

"Totodata, in perioada 15 - 18.02.2015, suspectii Picu, Sburlan si Andronescu au acceptat o calatorie in Spania, la sediul fabricii CAF din Beasain, platita de competitorul CAF SA Bilbao, aceasta fiind intermediata de catre suspectul Ovidiu Bancescu", mai arata DNA, care adauga ca, ulterior, Valeriu Picu a incasat de la Ovidiu Bancescu contravaloarea unor servicii de traducere, la pret supraevaluat.

Ads