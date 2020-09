Metrorex, despre M5: "Mai sunt finisaje de completat in statiile Academia Militara, Eroilor si Parc Drumul Taberei. Este posibil sa apara si anumite nesincronizari"

Compania transmite ca redistribuirea trenurilor pe noua magistrala nu va afecta intervalele de succedare de pe celelalte magistrale."Sigur ca mai sunt anumite finisaje de completat, cateva accesuri de finalizat in statiile Academia Militara, Eroilor si Parc Drumul Taberei. De asemenea, pentru aceasta perioada de inceput este posibil sa apara si anumite nesincronizari in functionarea optima a sistemelor, in conditiile in care din motive externe si nedorite de Metrorex, aceasta magistrala nu beneficiaza inca de trenuri noi prevazute a fi echipate cu cel mai modern sistem de supraveghere si conducere a traficului. Mentionam ca intreaga constructie si toate sistemele au o garantie de minim 5 ani. Dupa 15 septembrie a.c. alaturi de constructorii acestei magistrale sunt prezenti in statii si salariatii Metrorex care sunt instruiti sa intervina in scopul asigurarii celor mai bune conditii de transport ", a transmis, joi seara, Metreox.Compania a transmis ca in Drumul Taberei sunt circa 300.000 de locuitori."Raportat la acest numar, capacitatea proiectata pentru transportul calatorilor pe noua magistrala de metrou este de 50.000 calatori /ora/sens. In cadrul acestui proiect, Metrorex are in vedere achizitia a 13 trenuri noi de metrou care vor permite micsorarea intervalului de succedare de 6 minute. Facem precizarea ca redistribuirea trenurilor din flota actuala pe noua magistrala, nu va afecta intervalele de succedare de pe celelalte magistrale, intrucat sunt introduse in circulatie , trenuri de tip IVA, iar acolo unde este necesar (la orele de varf de trafic ) se vor introduce trenuri suplimentare", a mai transmis compania.Potrivit Metrorex, prin aceasta investitie, transportul de suprafata, atat cel public cat si cel privat este degrevat, ceea ce conduce la reducerea poluarii, reducerea numarului de accidente, limitarea degradarii drumurilor, cu implicatii importante asupra calitatii vietii din punct de vedere al conditiilor de mediu si conditiilor generale economico-sociale (realizarea de economii la carburanti si intretinere, reducerea timpilor de deplasare)."In continuare, Metrorex va administra operarea intregului ansamblu al noii linii de metrou si pentru a mentine in conditii optime de exploatare, Magistrala 5 de metrou, invitam publicul calator sa utilizeze in mod adecvat reteaua de metrou, sa respecte regulile de circulatie si cele determinate de pandemia Covid 19",a mai transmis Metrorex.Magistrala M5 a fost inaugurata, marti, la aproape noua ani de la inceperea lucrarilor.