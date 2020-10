Metrorex implementeaza o serie de masuri pentru prevenirea supraaglomerarilor, incepand din 20 octombrie

Conform unui comunicat de presa al societatii de transport , transmis AGERPRES, personalul Metrorex cu atributii in supravegherea accesului in statii, personalul de conducere a trenului, precum si alt personal Metrorex vor avea sarcini directe de urmarire a nivelului de aglomerare a statiilor. Astfel, pentru evitarea situatiilor de supraaglomerare, calatorii vor fi indrumati in vederea pastrarii distantei fizice.De asemenea, in vederea luarii de masuri operative, posibilele situatii de aglomerare vor fi raportate de catre personalul Metrorex factorilor de decizie din cadrul societatii si Politiei Metrou.In plus, personalul Metrorex va avea sarcini de indrumare si informare a publicului calator prin statiile de sonorizare despre situatiile de aglomerare aparute si de atentionare a acestuia privind obligativitatea de a pastra distantarea si de a purta corect masca de protectie. Totodata, in sprijinul publicului calator, in vederea indrumarii si limitarii situatiilor de supraaglomerare, actioneaza si cadre ale Politiei Metrou, alte forte de ordine publica si personal al firmelor de paza ce efectueaza serviciul in metrou Potrivit sursei citate, in cazul in care apar situatii ce implica urgente medicale in trenurile de metrou, "personalul medical ce efectueaza interventia va avea in vedere extragerea persoanelor afectate din tren , acolo unde situatia o permite", iar "personalul de paza, impreuna cu Politia Metrou si cu alte forte de ordine publica, precum si salvatorii Metrorex vor asigura protectia zonei de interventie ".Incepand cu data de 20 octombrie, personalul de paza, sustinut de Politia Metrou si alte forte de ordine publica, vor limita, dupa caz, accesul publicului calator in statiile de metrou, pentru evitarea supraaglomerarii.La randul sau, personalul Metrorex va sprijini Politia Metrou, ce asigura actiuni de patrulare in statiile de metrou si interventii punctuale impreuna cu Jandarmeria, ISU si alte organe de ordine publica abilitate, in functie de situatia din teren, noteaza Metrorex.