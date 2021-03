Pierderile provocate de greva de la metrou, peste 2.8 milioane de lei. Metrorex anunta ca va recupera banii de la sindicat

"Metroul din Bucuresti este un monopol lipsit de orice control"

Compania Metrorex a anuntat ca a finalizat cuantificarea preliminara a pierderilor inregistrate in urma blocarii circulatiei metroului din ziua de 26 martie, intr-o actiune considerata iegala."Dupa media ultimelor trei zile de vineri, pierderile din vanzari sunt estimate la 450.028 lei. Pentru angajatii care au venit la lucru normal, dar nu au putut munci, Metrorex a platit venituri brute de 339.761 de lei. Si acestea sunt pagube provocate companiei. Si pentru ca metroul nu a circulat, compensatia pentru serviciu public prestat nu va fi incasata. Valoarea aferenta unui numar mediu de 25.000 km se ridica la 2.036.853 lei", a transmis Metrorex.Compania anunta ca "se va indrepta impotriva celor responsabili de aceste pagube folosind toate mijloacele legale la dispozitie". Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri , dupa ce cateva sute de sindicalisti Metrorex au coborat pe calea de rulare.Metroul din Bucuresti este un monopol lipsit de orice control, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, care a precizat ca acest serviciu este platit de intreaga populatie a tarii. Consiliul Concurentei a solicitat Metrorex o analiza a costurilor si separarea activitatii de transport public de restul activitatilor comerciale, informeaza Agerpres."Problema la metrou este ca e un monopol lipsit de orice control. Oamenii aia, pana acum, puteau sa-si puna orice costuri credeau ei, nimeni nu le limita costurile, ce salarii credeau ei, rezulta o nota de plata si se duceau cu nota de plata la stat. Nu cresteau preturile ca sa nu suparam populatia si atunci gaura asta, care era nelimitata, era prezentata statului, iar statul o platea. E un fel de a spune ca statul o platea, ca statul nu are niciun ban al lui, statul nu poate sa plateasca decat luand din banii cetatenilor", a spus presedintele Consiliului Concurentei.In plus, a aratat Chiritoiu, metroul din cel mai bogat oras al tarii este platit din banii populatiei din intreaga tara."Deci restul de 18 milioane de romani platesc ca cei mai bogati romani, bucurestenii, sa aiba metrou. Si daca ar fi fost platit doar de catre bucuresteni, nu si de restul Romaniei, tot nu e in regula sa am o companie care doar vine cu note de plata. Si nu exista un control al acelor costuri", a declarat Chiritoiu.Presedintele Consiliului Concurentei a spus ca trebuie sa existe o metodologie de calcul care sa stabileasca exact costul unei calatorii cu metroul si ca "este o decizie politica cat luam din bilete si cat platim ca subventie, dar macar costul acesta total, cat consuma compania, nu poate fi nelimitat, trebuie sa existe o metodologie clara de estimare a costurilor rezonabile".Chiritoiu a apreciat ca grevele, inclusiv protestul spontant de la metrou de zilele trecute, reprezinta "un lucru bun" deoarece "sunt semne ca ceva se misca in economia noastra si ca Guvernul ia masuri sa inchida din problemele pe care le ducem cu totii in spinare de mai multi ani".