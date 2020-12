Metrorex a anuntat programul de Craciun. Trenurile de metrou vor circula la noua minute

"Metrorex anunta ca in zilele libere de 25, 26, 27 decembrie, acordate cu ocazia Craciunului, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale. Astfel, pe Magistrala 1 (Republica - Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni - Pipera), Magistrala 3 (Anghel Saligny - Preciziei), Magistrala 4 (Gara de Nord 2 - Parc Bazilescu) si Magistrala 5 (Eroilor - Raul Doamnei), circulatia trenurilor de metrou se va desfasura la un interval de 9 minute. Precizam ca, in functie de fluxul de calatori, Metrorex va introduce in circulatie trenuri suplimentare", se mentioneaza in comunicat.