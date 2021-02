Scandalul cresterilor de salarii la Metrorex continua: Sefii sindicalistilor le cer colegilor sa lanseze comentarii critice pe pagina de Facebook a ministrului Transporturilor

Ghinea: Epoca Miron Cozma a apus

Conflictul intre sindicalistii de la Metrorex si Ministerul Transporturilor

Corpul de control verifica negocierea contractului colectiv de munca

"Rog membrii BEx USLMetrou-lideri, sa indemne membrii de sindicat din sectii sa intre pe pagina lui Drula si sa-I raspunda acid la acuzatiiloe si minciunile aruncate catre USLMetrou si presedintele sau. Sa nu uitam ca totdeauna tinta oricarui ministru a fost, este si va fi Ion Radoi, cel care a stat, sta si va sta ca ghimpe in coasta lor. Asadar, pana maine sa avem sute, mii de critici pe pagina de Facebook a celui care este trecator pe functia de ministru al Transporturilor. UNITATE!", a scris Razvan Radoi pe grupul de Facebook al angajatilor Metrorex.Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu , a comentat si el in scandalul dintre sindicalisti si Ministerul Transporturilor: "Ei stiu ca ministrii sunt trecatori, iar ei sunt eterni".Cristian Ghinea ii ia apararea ministrului Transporturilor si il acuza pe Ion Radoi, liderul de sindicat de la Metrorex, ca "a aranjat cam ilegal inregistrarea unui nou contract colectiv de munca"."Colegul meu Catalin Drula de la Ministerul Transporturilor a zgandarit gaura neagra de la Metrorex. In an de pandemie, cand multi romani stau cu frica zilei de maine, cand enorm de multi antreprenori nu stiu pe unde sa scoata camasa, ne-am fi asteptat ca sindicatele din companiile de stat unde oricum sunt salarii mari sa se abtina.Dar nu, liderul sindical Radoi (care e acolo de cand eram eu student, unul dintre putinii supravietuitori ai generatiei de sindicalisti Miron Cozma) a aranjat cam ilegal inregistrarea unui nou contract colectiv de munca la Metrorex, cu o crestere de 18% a salariilor. Fix asta toamna.Drula a trimis Corpul de Control sa verifice cum s-a produs o asemenea minune bugetara, in conditii de pandemie si de prabusire a veniturilor companiei . Companie care oricum traieste din subventii de la bugetul de stat. Cine crede ca am venit la guvern sa stampilam aranjamente mafiote se inseala. Vedeti aici ce organizare de banda si ode pentru Radoi. Epoca Miron Cozma / Jimmy Hofa a apus", a scris Ghinea pe Facebook.Ministrul Transporturilor a anuntat marti, 2 februarie, ca va trimite corpul de control la Metrorex pentru a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din anul 2020, in urma caruia salariile angajatilor de la metrou au crescut cu 18%. Catalin Drula a lansat si un atac la adresa liderului sindical Ion Radoi, acuzandu-l ca a vandut "iluzii" angajatilor in privinta cresterilor salariale si ca se comporta ca un sef de cartel.Ministrul Drula preciza ca in ultimii ani, cheltuielile cu personalul ale Metrorex au crescut, veniturile din transportul de calatori au scazut, iar subventia de la stat a crescut. Asadar, o cresterea a salariilor angajatilor Metrorex nu poate fi sustinuta.In replica, Sindicatul Liber Metrou, condus de Ion Radoi, a transmis marti, 2 februarie, un punct de vedere in care cerea ca sindicalistii sa nu fie acuzati pentru situatia financiara de la metrou."Aceste lucruri ar trebui sa le cunoasca domnul ministrul Drula inainte de a ii acuza pe sindicalistii de la metrou si pe liderii acestora de situatia financiara precara a Societatii. Nu sindicalistii si liderii acestora au semnat contracte de sute de milioane de euro cu Alstom si au pierdut procese de sute de milioane de euro cu Astaldi!", au transmis sindicalistii.Conflictul a inceput de la o declaratie recenta a ministrului Transporturilor, Catalin Drula, care a spus, intr-o emisiune la Digi 24, ca in ultimul an la Metrorex s-au angajat 1.300 de persoane, si ca salariul mediu ar ajunge la peste 10.000 de lei. Radoi a precizat, la acelasi post de televiziune, ca nu s-au operat majorari salariale si ca acea crestere semnalata de Drula vine din renegocierea contractului colectiv de munca, care expirase anul trecut. In plus, el a spus ca nu s-au facut angajarile suplimentare de care vorbeste ministrul Drula, desi ele ar fi necesare.