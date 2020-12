Seful Metrorex: "Am inceput imprimarea cartelelor contactless creand premisele unei integrari depline cu STB"

"Tot pe final de an s-a semnat contractul pentru achizitia a 13 trenuri noi de metrou dedicate Magistralei 5, cu posibilitatea de extensie cu inca 17 trenuri. Nu a fost usor si avem inca multe lucruri de pus la punct, atat in interior, noi, toti salariatii, cat si cu partenerii din serviciile de paza, curatenie si mentenanta.In acest context, este de remarcat si relatia deosebita avuta cu Autoritatea Feroviara Romana, cu Politia Metrou si personalul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, in gestionarea momentelor mai delicate. Subliniem totodata profesionalismul mass-media care a reflectat cu promptitudine si calm atat sincopele din activitatea noastra, cat si problematica diversa cu care ne confruntam, fiind un vector obiectiv de comunicare", a mentionat Mocanu, intr-un comunicat remis miercuri.Totodata, seful Metrorex a afirmat ca se doreste implementarea cat mai rapid a proiectelor de realizare a Magistralei 6 (pentru care s-au depus 4 oferte la lotul 1- lucrari de structura si pentru care s-a finalizat si incarcat in SICAP documentatia de achizitie pentru lotul 2-lucrari de structura), precum si pentru continuarea Magistralei 5 pana la Piata Iancului, a Magistralei 4 intre Gara de Nord 2 si Gara Progresul, achizitia de noi trenuri, modernizarea Magistralelor 1, 2, 3 si realizarea de extensii spre Mogosoaia, Berceni, Pantelimon, Tunari etc.Totodata, directorul general al Metrorex sustine ca, impreuna cu specialistii din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si consultanti ai UE, se urmareste realizarea proiectelor pentru Bragadiru - Voluntari (Magistrala 7) si a semiinelului Crangasi - Dristor 2 (Magistrala 8).Acesta a amintit ca, in acest an, a fost finalizata Magistrala 5 de metrou: Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia, galeria de legatura si depoul Valea Ialomitei. De asemenea, s-au finalizat si lucrarile la extensia sistemului de control trafic al Magistralei 4 - Laminorului - Depou Straulesti, astfel incat s-a putut reduce timpul de succedare intre trenuri, cu circa 40%.