Seful Metrorex anunta cand sunt gata tronsoanele Raul Doamnei-Eroilor si Bazilescu-Straulesti

Lucrarile la tronsoanele de metrou Raul Doamnei - Eroilor, din cadrul magistralei 5, si Parc Bazilescu - Straulesti, din magistrala 4, vor fi finalizate la sfarsitul anului viitor, a declarat directorul general al Metrorex, Catalin Homor.

"Procentul de realizare a structurii de rezistenta aferenta proiectului Magistrala 5 de metrou, Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomitei, este acum de circa 80%. Depunem toate eforturile ca la sfarsitul anului viitor sa fie finalizate toate lucrarile", a afirmat Homor.

In ceea ce priveste lucrarile aferente tronsonului de metrou magistrala 4 racordul 2 Parc Bazilescu - Straulesti, stadiul este de circa 50%. Finalizarea lucrarilor aferente acestei sectiuni, conform graficului de executie, este programata la sfarsitul anului 2016.

Seful Metrorex a aratat ca societatea nu are in plan sa faca disponibilizari, iar angajari de personal vor fi realizate cand va fi pusa in exploatare Magistrala 5.

"Este evident ca nu vom putea functiona numai cu personalul actual", a spus Homor.

Ads

Referitor la planul de investitii, Metrorex se asteapta ca proiectele incluse in Planul de mobilitate urbana durabila Bucuresti - Ilfov (PMUD-BI) sa fie finantate din fonduri europene nerambursabile, atat in ceea ce priveste proiectele mature (in faza de executie sau lansare proceduri de atribuire a contractelor de executie lucrari), cat si proiectele noi (in etapa de lansare a serviciilor pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate sau strategice de perspectiva).

Proiectele aflate in faza de executie, toate cu finantare din fonduri europene nerambursabile, atat POST 2007-2013 (faza 1), cat si Programul Operational Infrastructura Mare POIM 2014-2020 (faza 2) sunt magistrala 4 sectiunea Parc Bazilescu - Straulesti; magistrala 5 sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei; MOD Ventilatie si Control acces pentru statiile de metrou aflate in functiune; imbunatatirea conditiilor de transport pe magistrala 2 Pipera - Berceni prin achizitie de trenuri noi.

Ads

Proiectele mature in faza de lansare proceduri de atribuire a contractelor de executie lucrari, toate incluse in POIM 2014-2020, sunt imbunatatirea conditiilor de transport pe M2 Pipera - Berceni prin modernizarea caii de rulare, M5 Sectiunea Eroilor (PS Opera) - Universitate - Piata Iancului - Pantelimon si M6 Gara de Nord - 1 Mai - Baneasa - Otopeni.

Proiectele noi indicate in strategia de dezvoltare a metroului din Bucuresti sunt M4 Gara de Nord - Gara Progresul; modernizarea caii de rulare a magistralelor 1 si 3, modernizarea statiilor de metrou de la magistralele 1, 2 si 3, extinderea liniilor de metrou la magistralelor 1, 2 si 3, magistrala 7 Colentina - Alexandriei si magistrala 8 Inelul de sud Crangasi - Dristor.

Oficialii Metrorex precizeaza ca lista proiectele majore prevazute pentru perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea infrastructurii metrou este prezentata in POIM, alte proiecte urmand a fi adaugate in functie de rezultatele Planului de Mobilitate Urbana Bucuresti.

De asemenea, seful Metrorex a aratat ca nu se preconizeaza o scumpire a tarifelor de acces la metrou pana la finele anului si ca proiectul de trecere a Metrorex in subordinea Primariei Bucuresti este dificil.

Ads

"Desi unificarea serviciilor de transport public este benefica pentru bucuresteni, in acest moment un transfer al Metrorex in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti ar fi dificil din mai multe motive, finantarea mentinerii actualelor conditii de calitate a transportului cu metroul fiind unul dintre ele", a adaugat Homor.

Magistrala 5 - 65.000 calatori pe zi

Prin magistrala 5 de metrou, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura urbana din Romania, vor fi transportati aproape 65.000 calatori pe zi. Primul tronson al magistralei, de aproape 7 km, va avea un depou si zece statii - Eroilor, Academia Militara, Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu, Parc Drumul Taberei, Romancierilor, Valea Ialomitei, Valea Argesului si Raul Doamnei.

Progrese la Magistrala 4: Cand vom avea metrou pana la Lacul Straulesti

Ads

Asocierea Astaldi - FCC - Delta ACM - AB Construct realizeaza lucrarile de rezistenta a sectiunii Raul Doamnei - Opera, in baza unui contract atribuit in martie 2011, pentru aproape 920 milioane lei, fara TVA.

In acest an, Metrorex a atribuit unei asocieri conduse de italienii de la Astaldi alt contract, de un miliard de lei, cu TVA, pentru lucrari de finisaje la magistrala 5.

In constructia acestei magistrale este implicat si grupul german Max Bogl, selectat in aprilie 2011 pentru realizarea statiei si depoului Valea Ialomitei, printr-un contract in valoare de 231,6 milioane lei, fara TVA.

Tronsonul Parc Bazilescu - Lac Straulesti, magistrala 4, este construit tot de Astaldi, contractul fiind semnat in iulie 2012, pentru 714,73 milioane lei, fara TVA. Asocierea reuneste si firmele Somet, TIAB si Uti Construction & Facility Management. Contractul vizeaza extinderea retelei cu doua statii (Laminorului si Lac Straulesti) si include lucrarile de structura tunel (1,3 km), structura aferenta statiilor, un depou de metrou si un terminal multimodal.

Ads