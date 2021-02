Sporurile angajatilor din Metrorex: Toti salariatii iau "spor de tunel", chiar daca lucreaza in birou sau la suprafata

Sporul pentru conditii nocive

Sporul de tunel se aplica tuturor angajatilor din Metrorex, chiar daca lucreaza in birou si poate nu au coborat niciodata in subteran. Sporul incepe de la 20% si este valabil pentru sefii de birou si de serviciu, pentru expertii in achizitii publice, economisti si consilieri juridici.Banii in plus "de tunel" ajung la 34% si se aplica in cazul unor sefi de birou, administratori de baze de date, economisti, subingineri, lacatusi si tehnicieni.Instructorii, sefii de tura, mecanicii, dar si unii lacatusi si strungari pot lua un spor de tunel de 40%, ceea ce se traduce prin suma de peste 2.000 de lei.Sporul de vechime al salariatilor de la metrou ajunge pana la 25% si poate reprezenta 3.200 de lei in cazul unui sef de serviciu, mai mult decat un salariu minim pe economie.Sporul pentru conditii nocive reprezinta 10% din salariul minim al Metrorex. Astfel, lunar, banii angajatilor de la metrou se rotunjesc cu 400 - 1.000 de lei.Sporul de noapte este de 25%, corespunzator orelor efectiv lucrate, respectiv 28%, in conditiile in care toate orele efectiv lucrate sunt de noapte.Angajatii care lucreaza sistematic peste program pot primi un spor sistematic.In plus, in functie de orele efectiv lucrate pe functia suplimentara conform salariului de incadrare al acesteia, se poate acorda un spor de functie suplimentara, de 30%.Ziare.com a publicat un articol despre salariile castigate de angajatii Metrorex : de la directori si sefi de birouri, lacatusi si strungari.