Aglomeratie la metrou, dupa ce un tren s-a defectat la statia Tineretului

"Astazi, 15.06.2021, la ora 08:50, pe Magistrala 2, la statia Tineretului, linia 1, un tren de metrou a prezentat o defectiune tehnica , fiind retras din circulatie . Calatorii din tren au fost debarcati in siguranta, in circulatie fiind introdus un alt tren pentru preluarea acestora", informeaza Metrorex Calatorii au fost anuntati prin statie in legatura cu aceasta situatie. Conform Metrorex , in urma acestui eveniment nu au fost inregistrate intarzieri in circulatie fata de graficul normal.