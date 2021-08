Bucureștenii ar putea circula cu trenuri de metrou automate. ”Pe M5 s-ar putea ajunge pe viitor să nu mai fie nevoie de mecanic”

Astfel de tenuri sunt ceva comun în marile orașe, precum Sidney, Paris sau Istanbul. O astfel de decizie ar ajuta Metrorex să facă economii. Pe lângă faptul că nu se vor mai aloca bani pentru salariile mecanicilor, costurile și cheltuielile cu energia electrică vor fi mai mici. În plus, frânarea și accelerarea sunt mai eficiente atunci când sunt manevrate de un computer, nu de un om, potrivit Digi24.ro Garniturile care vor putea fi actualizate astfel încât să circule driveless vor fi alocate Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei-Eroilor. Contractul, semnat în decembrie, are o valoare de 103 milioane de lei, fiind vorba despre 13 trenuri. Acestea urmează să fie livrate la jumătatea anului 2023.În plus, la solicitarea Metrorex, numărul poate ajunge la 17 trenuri, cu o valoare de 240 de milioane de euro. Fiecare tren va avea 6 vagoane, fiecare cu o capacitate de 216 locuri.Anunțul a fost făcut de Ștefan Paraschivescu, directorul general Metrorex. Am discutat şi subiectul acesta , opţiunea driverless – fără mecanic este pe masă. Ca orice opţiune nouă, adăugată unui produs da, presupune costuri suplimentare pentru că nu a fost prevăzută de la început. Nu avem încă un preţ, dar aşteptăm cotaţia de la producătorul trenului”, a declarat Ștefan Paraschivescu, potrivit economedia.ro Gabriel Stanciu, directorul Alstom România, a precizat că 7 din 10 sisteme de metrou din lume se fac driveless.”Sistemul CBTC instalat e special gândit pentru siguranță și ar putea permite intervale foarte scurte între trenuri, chiar și de 60 de secunde. Noi în contract am avut ca parametru interval de 90 de secunde, dar sistemul permite mai puțin”, explica în 2020 Gabriel Stanciu, directorul Alstom România, conform sursei citate.