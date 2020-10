Accesul calatorilor in statiile de metrou ar putea fi restrictionat pentru evitarea supraaglomerarii. Anuntul facut de Metrorex

Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUB - IF), ai Politiei Metrou si cei ai Metrorex s-au intalnit miercuri pe fondul evolutiei cazurilor de imbolnavire cu Covid si al urgentelor medicale cu care s-a confruntat Metrorex in ultima perioada."Urmare a evolutiei cazurilor de imbolnavire cu Covid si a urgentelor medicale, in cadrul actiunilor comune de cooperare, in data de 14.10.2020, la sediul Metrorex a avut loc o intalnire la care au participat reprezentanti ai ISUB-IF, ai Politiei Metrou, si ai firmelor impreuna cu reprezentantii Metrorex. In cadrul intalnirii, in urma analizelor efectuate s-au concluzionat urmatoarele: personalul medical care efectueaza interventia va avea in vedere extragerea persoanelor afectate din tren , acolo unde situatia o permite; personalul de paza, impreuna cu Politia Metrou si cu alte forte de ordine publica, precum si salvatorii Metrorex, vor asigura protectia zonei de interventie ; personalul de paza sustinut de Politia Metrou si alte forte de ordine publica, vor limita dupa caz, accesul calatorilor in statiile de metrou pentru evitarea supraaaglomerarii", precizeaza sursa citata.