Accesul calatorilor in statiile de metrou va fi oprit in situatiile de urgenta, pentru a reduce riscul de infectare

Comunicatul Metrorex

Compania Metrorex a anuntat sambata ca angajatii sai vor restrictiona, pentru a reduce riscul de infectare cu COVID-19, accesul calatorilor in statiile de metrou in situatiile de urgenta, relateaza Stirile Pro TV. Profesorul Alexandru Rafila a facut sambata apel la agentii economici si la institutiile publice sa decaleze programul de lucru al angajatilor, pentru a se evita aglomeratiile care se formeaza in mijloacele de transport in comun.Metrorex informeaza ca, in contextul evolutiei riscului de imbolnavire cu COVID 19, dar si a urgentelor medicale inregistrate in 07.10.2020, pe data de 09.10.2020, la sediul Metrorex a avut loc o intalnire la care au participat reprezentanti ai Brigazii de Politie pentru Transport Public, cei ai Politiei Metrou, ai firmelor de paza la metrou, precum si reprezentantii Metrorex.In cadrul intalnirii s-a evaluat modul de actionare existent, astfel:a) Se actioneaza zilnic, in schimburi, cu 24 de agenti de politie , 12 echipe mixte politie/ jandarmi , cu doua echipe in tinuta civila;-zilnic, in medie, s-au inregistrat cca. 50-60 de situatii in care s-au aplicat diverse sanctiuni conform prevederilor legale;b) Avand in vedere evolutia pandemiei Covid 19, s-au facut demersuri pentru suplimentarea numarului de jandarmi;c) In cele 63 de statii de metrou actioneaza zilnic 320 de agenti de paza in trenurile de metrou si statii, fiind constituite inclusiv 10 patrule mobile;Fata de situatiile de urgenta inregistrate, se fac demersuri la ISUB-IF pentru realizarea unor intalniri care sa clarifice procedurile de interventie ale acestora.De asemenea, s-au discutat posibilitatile in ceea ce priveste colaborarea cu Politiile Locale de la nivelul Municipiului Bucuresti, urmand a se solicita o intalnire, raportat la posibilitatile acestora de a asigura sprijin la gurile de acces de metrou, in situatii de urgenta;S-a actualizat modul de actionare in ceea ce priveste aplicarea procedurilor de comunicare in situatii de urgenta pe fluxul informational METROREX - Politia Metrou, respectiv firme de paza - METROREX si firme de paza - Politia Metrou.Astfel, in situatiile de urgenta, pana la prezentarea fortelor de Politie, controlorii de acces si agentii de securitate vor indruma calatorii, prin anunturi la statia de sonorizare, respectiv prin recomandari verbale, sa nu acceseze statiile de metrou pana la reglementarea situatiei.