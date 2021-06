Angajatii de la metrou raman cu cresterea salariala de 18%. Instanta a respins cererea de suspendare a Contractului Colectiv de Munca

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Potrivit unui comunicat remis miercuri de "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), directorul general al Metrorex SA a formulat o actiune avand ca obiect o cerere de ordonanta presedintiala pentru suspendarea efectelor CCM Metrorex 2020-2021.USLM considera ca aceasta actiune are scopul suspendarii drepturilor legale acordate angajatilor Metrorex, pe care ii descrie drept o categorie socio-profesionala vitala, care a asigurat, atat in perioada starii de alerta cat si in perioada starii de urgenta, transportul in conditii de siguranta pentru cetatenii municipiului Bucuresti si nu numai.Organizatia sindicala din Metrorex subliniaza ca salariatii de la metrou nu au beneficiat de munca la domiciliu sau de zile libere suplimentare, in contextul in care alte categorii socio-profesionale au beneficiat de aceste drepturi, in timpul in care angajatii Metrorex au desfasurat o activitate intensa in beneficiul tuturor cetatenilor si au asigurat mobilitatea urbana, pentru buna functionare a economiei.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a declarat, la finalul lunii martie, ca Metrorex va ajunge in insolventa, daca sindicatele nu accepta fie o renegociere a cresterilor salariale, fie disponibilizari , intrucat veniturile companiei nu acopera aceste cheltuieli."Legat de salarizare si de personal, s-a batut cu caramida in piept domnul Radoi ca nu se schimba nimic, ramane la fel personalul, raman la fel salariile. Asta este matematic imposibil. Contabil imposibil. Pentru ca, in bugetul prevazut, veniturile Metrorex nu acopera plata salariilor la nivelul actual pentru angajatii actuali.Asa ca exista doar variante matematice simple: ori se accepta de catre angajati o renegociere si eventual acea crestere de 18% sa nu mai aiba loc sau sa aiba loc in viitor, esalonat, ori se ajunge la disponibilizari, ori mai exista si varianta a treia, care este din punctul meu de vedere, cel mai putin fericita, dar daca nu exista intelegere, se va ajunge acolo, si anume insolventa. Iar o companie care intra in insolventa are libertati mari de a face si concedieri, si taieri de salarii.Nu este un scop in sine, aceste concedieri sau taieri de salarii, ci este vorba de sanatatea economica a unei companii, careia ii lipsesc veniturile pentru a acoperi acele salarii", a precizat ministrul Transporturilor.Ulterior, pe 22 aprilie, presedintele USLM, Ion Radoi , a subliniat ca angajatii Metrorex ar putea organiza oricand o noua actiune de oprire voluntara a lucrului, in afara sindicatului, in cazul in care conducerea metroului va disponibiliza angajati sau va taia din salarii.Pe 8 iunie, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca Metrorex " a fost un loc bun unde sa te angajezi ", dar ca acum se lucreaza la o noua organigrama si vor urma restructurari de posturi."La Metrorex se lucreaza la o organigrama, din cate inteleg, am mai spus asta, nu eu conduc Metrorexul, am gasit un director general care si-a facut o treaba foarte buna acolo, au un Consiliu de Administratie profesionist cu oameni adusi din industrie, cu experienta si ei lucreaza la asta. Imi spun ca organigrama e destul de impanata, cu posturi un pic inutile. A fost un loc bun unde sa te angajezi", a declarat Catalin Drula, marti seara, la TVR1.Intrebat daca vor exista restructurari de posturi, daca vor fi dati oameni afara, ministrul Drula a raspuns afirmativ."Raspunsul ar fi da, pentru restructurarea si optimizarea acestor companii", a mai precizat Catalin Drula.