Bucurestiul va avea trenuri de metrou similare celor din Sydney. Avantajele noilor trenuri care vor circula pe Magistrala 5

Caracteristicile trenurilor Metropolis

Alstom a castigat un contract scos la licitatie de Metrorex , in valoare de peste, cu posibilitatea de extindere pana la valoarea totala de 240 milioane de euro. Contractul are ca obiect livrarea initiala a 13 trenuri, insa poate fi extins cu 17 trenuri, ceea ce ar insemna 240 milioane de euro. Anuntul privind castigarea licitatiei a fost facut in octombrie, insa contractul cu Metrorex nu a fost inca semnat."Peste 10 milioane de oameni sunt transportati zilnic cu trenuri Metropolis in toata lumea. Trenuri de metrou de la Alstom circula in alte 25 de orase, intre care Amsterdam, Dubai, Lausanne, Londra, New York, Paris, Sydney - ca sa mentionez doar cateva, in ordine alfabetica. Prin acest contract le va avea si Bucurestiul", a declarat Stanciu.Trenurile vor avea o configuratie specifica, personalizata pentru metroul din Bucuresti, respectiv caroserie din otel inoxidabil, 114 metri lungime si 3 metri latime, asigurand o capacitate totala de 1.200 de pasageri/ tren , potrivit lui Gabriel Stanciu.Trenurile de metrou Metropolis pot avea carcasa din otel inoxidabil sau din aluminiu, pot avea de la doua la sase vagoane, o capacitate de la 400 de pasageri la peste 2.000 per garnitura, cu sau fara mecanic, cu latimi intre 2,7 metri si 3,2 metri, cu scaune dispuse longitudinal, transversal sau combinat, de la un ecartament de 1,435 la unul de 1,600."In primul rand, vor fi trenuri noi, prima oara dupa multi ani. In al doilea rand, sunt trenuri de mare performanta, gandite sa incurajeze oamenii sa prefere acest mod de transport in locul celui rutier. Metropolis va fi prevazut cu patru usi duble pe fiecare parte a fiecarui vagon si culoare largi, va avea zone dedicate persoanelor cu mobilitate redusa. Bucurestenii vor beneficia de o serie de inovatii care fac calatoria mai placuta si mai confortabila, cum ar fi atenuarea zgomotului intern, o harta dinamica a traseului si iluminare cu LED-uri", a explciat Stanciu.intr-o dispunere longitudinala si asigura doua zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilitati."Metropolis este un tren ecologic si costurile pe intregul ciclu de viata sunt reduse. In vederea minimizarii consumului de energie electrica, trenul de metrou este echipat cu sisteme de tractiune avansate, convertoare auxiliare, sistem reglabil de incalzire, ventilatie si racire bazat pe nivelul de incarcare si o solutie de franare complet electrica ce maximizeaza recuperarea energiei provenite din franare. In plus, metroul este construit in asa fel incat activitatile de intretinere sa fie simplificate, iar intervalele la care aceste activitati sunt necesare sunt mai mari, crescand astfel disponibilitatea acestor trenuri", a adaugat Stanciu.