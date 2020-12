Metrorex introduce carduri contactless pentru accesul la metrou. Cum va functiona sistemul

Cum vor putea fi procurate cardurile

"Metrorex informeaza ca, in cadrul modernizarii sistemului de taxare, vor fi introduse noile carduri contactless pentru accesul la metrou. Acest proces se desfasoara in mod etapizat in perioada imediat urmatoare", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de companie.Cardurile contactless pentru abonamentele lunare elevi/studenti vor fi distribuite in casieriile speciale din statiile de metrou: Universitate - incepand cu 24 decembrie; Piata Unirii - incepand cu 28 decembrie; Piata Unirii 2 - incepand cu 29 decembrie; Gara de Nord 1 - incepand cu 30 decembrie.Din luna ianuarie, cardurile contactless vor putea fi procurate de elevi si studenti de la casele speciale, urmand ca pana la sfarsitul primului trimestru toate categoriile de calatori sa beneficieze de noul card prin intermediul tuturor casieriilor din reteaua de metrou."Mentionam ca sistemul modern de acces integrat la nivelul fiecarei porti de acces permite mai multe modalitati alternative de acces, respectiv cu cartela magnetica, cu cardul bancar contactless si cu noul card contactless Metrorex. Modul de utilizare al noului card contactless este simplu si intuitiv. Astfel, calatorii trebuie sa apropie cardul contactless de pictograma contactless existenta la nivelul portii de acces dupa care vor primi mesajul de Acces liber", explica reprezentantii Metrorex.CITESTE SI: