Cum arata statiile liniei de metrou Drumul Taberei-Eroilor si cand ar putea fi gata. Deja exista o intarziere de 4 ani

Mult asteptata linie de metrou Drumul Taberei-Eroilor, care initial ar fi trebuit sa fie inaugurata in 2014, nu este gata nici in acest moment. Din pacate, vestile nu sunt bune nici pentru perioada urmatoare.

Asociatia Pro Infrastructura a vizitat magistrala M5 si afirma ca este dificil de spus cand se va putea circula pe aceasta linie pentru ca, in continuare, licitatia sistemului de siguranta si automatizare a circulatiei nu are un deznodamant.

"Am vizitat magistrala de metrou M5 Drumul Taberei-Eroilor. Am ales sa mergem la Eroilor, Academia Militara si Raul Doamnei, punctele care sunt cele mai intarziate. In plus, am ajuns si la Valea Ialomitei, acolo unde stadiul este foarte avansat atat la statie, cat si la depou.

Cand se va inaugura linia? Dificil de spus deoarece, in continuare, licitatia sistemului de siguranta si automatizare a circulatiei nu are un deznodamant. Oficialii Metrorex se pare ca doresc sa semneze, acum in septembrie, contractul pentru acest sistem cu firma desemnata castigatoare, chiar daca batalia in instanta nu s-a terminat, compania contestatoare putand face recurs", afirma reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura.

Acestia cred, insa, ca, din momentul in care contractul este parafat, trebuie sa asteptam cel putin 9 luni de zile operationalizarea sistemului de management al traficului, fara de care trenurile de metrou nu pot circula avand calatori la bord.

Ads

Asadar, estimeaza Asociatia Pro Infrastructura, deschiderea liniei de metrou Drumul Taberei-Eroilor ar putea avea loc undeva in toamna lui 2019.

"Testele (fara pasageri) sunt programate a incepe in ianuarie. Realist vorbind, estimarea noastra, in acest moment, este ca deschiderea va fi undeva in toamna lui 2019, daca se va semna in urmatoarele 30-60 de zile contractul amintit mai sus si daca se vor accelera lucrarile in statiile intarziate.

Documentatia licitatiei pentru achizitia noilor trenuri de metrou ale acestei magistrale a fost trimisa pe SICAP (platforma care inlocuieste SEAP) . Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) trebuie sa isi dea acordul si apoi pot fi depuse ofertele. Intentia Metrorex este de achizitiona, intr-o prima faza, 13 garnituri pe Drumul Taberei-Eroilor si apoi inca 13 aferente sectiunii Eroilor-Iancului (cand aceasta va fi construita).

Cert este ca la inaugurare pe M5 vom avea garnituri Bombardier luate de pe alte linii. Ramane de vazut cum va fi afectat traficul (si asa aglomerat) de pe restul retelei", precizeaza Asociatia Pro Infrastructura.

Ads

Si, cu toate ca linia de metrou Drumul Taberei-Eroilor are o intarziere in acest moment de 4 ani, Guvernul viseaza la o noua magistrala si a aprobat in luna august construirea unei linii de metrou care va lega Bragadiru de Voluntari.

I.O.

Ads