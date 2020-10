UPDATE VIDEO O "urgenta medicala" a dat peste cap circulatia metroului din Bucuresti. Sute de calatori au fost blocati la Piata Unirii

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

UPDATE Potrivit fotografiilor care au circulat in mediul online, la Piata Unirii a fost aglomeratie, sute de oameni fiind blocati pe peroane. Distantarea sociala a fost imposibil de mentinut."Metrorex informeaza ca astazi, 07.10.2020, incepand cu ora 07:05, pe Magistrala 1 de metrou, circulatia trenurilor de metrou s-a desfasurat cu dificultate din motive independente si nedorite de Metrorex (urgenta medicala ce a necesitat interventia echipajelor SMURD, care au actionat la fata locului - in tren , conform procedurilor medicale).Pentru asigurarea deplasarii celorlalti calatori , circulatia trenurilor s-a desfasurat in sistem pendula intre statiile Piata Unirii 1 si Timpuri Noi", se arata intr-un comunicat de presa.Potrivit Metrorex, incepand cu ora 07:50 circulatia trenurilor a fost reluata in conditii normale.Calatorii s-au plans pe retelele de socializare.