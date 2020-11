Reactia Metrorex dupa defectiunea de luni: "S-a asigurat indrumarea si protectia calatorilor"

"Deranjamentul a fost constatat si confirmat de echipele tehnice ale Metrorex (mecanici de tren si personal de intretinere) conform atributiilor de serviciu. Siguranta circulatiei a fost mentinuta prin respectarea procedurilor prestabilite care se aplica in astfel de cazuri, in situatia data, prin izolarea zonei (interstatia Mihai Bravu - Dristor 1, firul 1)", arata Metrorex, intr-un comunicat de presa transmis marti, 24 noiembrie.Conform sursei citate, reorganizarea circulatiei in sistem pendula a fost ingreunata de faptul ca la acea ora de varf toate trenurile se aflau in circulatie conform graficelor. In aceste conditii, circulatia trenurilor a fost reorganizata pe relatia Nicolae Grigorescu 1 - Mihai Bravu, pe un singur fir, conform configuratiei tehnice constructive a retelei de metrou din zona raportat la amplasarea si numarul schimbatoarelor de cale."Mentionam ca desi a fost inregistrat un trafic crescut de calatori in statiile Mihai Bravu, Timpuri Noi si pe culoarele de corespondenta de la Piata Unirii si Dristor, cu suportul Politiei si fortelor ISUB-IF, s-a asigurat indrumarea si protectia calatorilor. Precizam ca nu au fost inregistrate cazuri care sa necesite interventia specializata a fortelor ISU", sustin reprezentantii Metrorex.Operatiunea de remedierea tehnica a durat circa 45 de minute si s-a intervenit de urgenta, urmarindu-se ca afectarea circulatiei sa fie minima.O sina de metrou s-a defectat, luni dupa-amiaza, intre statiile Mihai Bravu si Dristor 1. Accesul pasagerilor era permis in transe, pentru a se evita aglomeratia.Citeste si: