Continua demolarea spatiilor comerciale la metrou cu statia de la Pipera. De aceasta data noaptea VIDEO

Imagini de la Pipera a publicat pe pagina sa de facebook jurnalistul Vitalie Cojocari."Continua demolarea spatiilor comerciale la metrou. De data asta noaptea.Noul epicentrul al demolarilor este statia Pipera. Autoritatile si-au invatat lectia de ieri. Asa ca la fata locului au venit de la inceput politisti locali si jandarmi.Tot in fata statiei de metrou s-au adunat jurnalisti, dar si sindicalisti sau reprezentanti ai comerciantilor.Este trecut de ora 22.30, cand este interzisa circulatia pe strada, prin urmare, politia prezenta la fata locului ar putea verifica prezenta celebrei declaratii.Surse din cadrul Metrorex imi spun ca decizia de a dezafecta spatiile comerciale din metrou noaptea a fost luata pentru a nu stanjeni circulatia calatorilor. Ultima data a fost scandal mare, ceea ce i-ar fi deranjat pe unii calatori din subteran.In plus, unii comercianti au inceput sa-si scoata marfa de buna voie. Deci, ranga s-ar putea sa nu mai fie folosita in aceasta noapte de demolari", se arata in postarea de pe facebook a jurnalistului.Demolarile spatiilor comerciale au inceput de miercuri, 7 aprilie, cu cele din statia Stefan cel Mare. Seful Metrorex a spart un chiosc cu rang a.