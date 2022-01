Doua noi statii de metrou - vezi cat va costa constructia lor

Metrorex deschide, vineri, ofertele depuse pentru licitatia deschisa in vederea atribuirii contractului de executie lucrari de extindere a retelei de metrou pe Linia 4, Tronsonul Parc Bazilescu - Laminorului - Lac Straulesti.

Lucrarile pentru extinderea retelei de metrou pe aceasta portiune vor viza constructia tunelului, a galeriei, dar si a celor doua statii, la Laminorului si Lac Straulesti. Castigatorul licitatiei va realiza si un depou, dar si un terminal multimodal si instalatiile aferente in vederea punerii in functiune.

Valoarea estimata a contractului este de 953,5 milioane lei, finantarea urmand a fi asigurata din alocatie de la bugetul de stat. Potrivit Metrorex, lucrarile vor fi finalizate intr-o perioada de 42 de luni.

Contractul care va fi atribuit inglobeaza totalitatea lucrarilor necesare pentru extinderea retelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, cu doua noi statii, fiind prevazute in acest sens lucrarile de structura tunel (1,3 km cale dubla), structura aferenta celor 2 statii (Laminorului si Lac Straulesti), depou de metrou, terminal multimodal, parcare si autogara (Park & Ride), precum si principalele dotari cu instalatiile si echipamentele necesare pentru punerea in functiune cu calatori a obiectivului.

Se urmareste realizarea unui sistem de transport integrat si neconcurential prin implementarea unor poli de schimb cum va fi cel de la Lac Straulesti in ideea de a stimula renuntarea benevola la folosirea automobilelor personale in favoarea transportului public in comun pentru deplasarile intraurbane si urbane.

In acest sens, a fost prevazuta amenajarea terenurilor la suprafata prin realizarea unui Nod intermodal in Zona Lac Straulesti - parcare si autogara (Park & Ride Straulesti) pentru calatorii din zona periurbana de nord vest a Capitalei.

Ads