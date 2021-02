Drula, despre pierderea imprumutului pentru metroul pana la Otopeni: Am invitat partea japoneza sa investeasca in alte proiecte. Disponibilitatea finantatorilor este foarte mare

Drula: Am invitat partea japoneza sa investeasca in alte proiecte ale noastre

Metroul pana la Otopeni ar trebui sa aiba 12 statii

Catalin Drula sustine ca prioritare ar fi Magistralele de metrou 4, 5 si 7, care ar degreva traficul din Capitala si nu legatura de metrou pana la aeroportul Otopeni, in contextul in care se va construi un nou terminal, iar trenul a fost deja pus in functiune."Avem nevoie de metrou in zonele foarte aglomerate, in cartierele dormitor ale Bucurestiului. Avem cateva linii de metrou, precum M5, tronsonul Drumul Taberei-Eroilor, care ne costa 175 de milioane de lei pe an operarea acestei linii si o estimare in venituri pe care le genereaza de 25 de milioane. Numai 150 de milioane este subventia, diferenta care trebuie data de la bugetul de stat pentru aceasta prima parte a Magistralei M5. Ca linia M5 sa genereze mai multe venituri si sa fie pe deplin functionala, trebuie sa mearga de la Eroilor la Universitate.Avem M4, linia de la Gara de Nord la Straulesti, cu continuarea spre sud, pana la Gara Progresu. Avem chiar si o linia M7, Rahova - Colentina. Toate aceste linii de care vorbesc trec prin zone foarte aglomerate si par a fi prioritare peste M6", a explicat Drula.Ministrul Transporturilor a precizat ca imprumutul de 1,4 miliarde de lei, dat de Agentia Japoneza de Cooperare Internationala (JICA) , poate fi inlocuit de altul, pentru ca finantatorii sunt foarte dispusi sa imprumute Romania pentru proiecte de infrastructura. Una dintre probleme este, insa, deficitul bugetar, de 9,8% din PIB in 2020."Se spune ca pierdem 300 de milioane de euro, dar nu sunt bani pe care ii primim, este un imprumut care va intra pe deficit. La fel de bine il putem lua de la Banca Mondiala, de la Banca Europeana de Investitii sau de la o banca comerciala, nu e ceva mai favorabil. Cred ca si conditiile financiare erau defavorabile fata de ce putem lua de la alte institutii internationale - este o informatie sub rezerva.Aici este vorba de un imprumut, ori disponibilitatea finantatorului de a imprumuta Romania, si in special pentru proiecte de infrastructura, este foarte mare in momentul de fata. Sunt aliniati BERD si Banca Mondiala, trebuie numai sa e indreptam spre ele ca finantare. Ceea ce ne limiteaza si ne-ar limita si in cazului metroului de pe M6, este posibilitatea de a atrage aceste imprumuturi in contextul deficitului bugetar", a explicat Drula.Ministrul a precizat ca a anuntat partea nipona de analiza care se face in privinta finantarii tronsoanelor de metrou."Am avut o discutie cu partea japoneza si am toata dorinta de a lucra impreuna, numai ca oamenii cred ca s-au intalnit cu 10-15 ministrii care au spus "da, da", au dat din cap, dar nu au facut nimic mai departe. Proiectul este de 15 ani "in derulare", dar nu exista nimic in teren. Eu le-am spus franc care este situatia, ca suntem intr-un proces de evaluare, ca suntem angajati pentru primul sector si vrem sa vedem fezabilitatea si prioritizarea si i-am invitat sa investeasca in alte proiecte ale noastre, eventual, daca asta va fi concluzia acestei reevaluari. Avem M5 si M4 si sper sa existe deschidere in acest sens", a conchis Drula. Magistrala 6 de metrou va avea 14,2 km si 12 statii , urmand sa asigure legatura directa intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni, fara schimbarea trenurilor. Lucrarile trebuiau sa inceapa in a doua jumatate a anului 2018 si sa dureze 4 ani, proiectul fiind inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti - Ilfov. Proiectul inca nu are un constructor.De la Gara de Nord pana la Aeroportul Otopeni vor fi in total 15 statii, ceea ce inseamna un timp de parcurgere de aproximativ jumatate de ora.Valoarea totala a investitiei este de 5,9 miliarde de lei (TVA inclus), iar finantarea se va realiza din acordul de imprumut incheiat intre Guvern si Agentia Japoneza pentru Cooperare Internationala (JICA), din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 si de la bugetul de stat.