UPDATE Explozie pe cea mai circulata magistrala de metrou din Bucuresti. Incidentul s-a produs la o garnitura in statia Tineretului

O garnitura de metrou de pe magistrala M2, cea mai circulata ruta, a inregistrat o explozie in statia Tineretului, duminica seara. Conform declaratiilor martorilor, in garnitura de metrou au aparut probleme in timp ce trenul se indrepta de la statia Unirii catre Tineretului, arata sursa citata Martorii au mai declarat ca in vagoane a fost resimtit miros de fum, iar trenul a oprit intre cele doua statii. Cand a ajuns in statia Tineretului, calatorii au iesit din vagoane, insa la foarte scurt timp dupa ce metroul a plecat din statie, s-a produs o explozie.Potrivit sursei amintite, a fost vorba despre un scurtcircuit. Echipele de interventie au oprit tensiunea pentru a remedia problema. In urma incidentului, nu a existat nicio victima.