FOTO Asa arata statia de metrou din Drumul Taberei care se va inaugura marti. Care va fi intervalul de circulatie al trenurilor

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a transmis ca acesta va circula pe magistrala M5 Drumul Taberei - Eroilor. Metrorex a postat pe pagina web programul si intervalul de circulatie al trenurilor:Magistrala va avea 10 statii: Raul Doamnei, Constantin Brancusi , Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara, Eroilor 2."Suntem pregatiti sa dam in trafic cu calatori magistrala de metrou M5 Drumul Taberei-Eroilor in cursul zilei de maine, 15 septembrie", a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la inceputul sedintei de Guvern de luni, 14 septembrie.Pe noua linie de metrou vor circula trenuri Bombardier, aflate deja in flota Metrorex, pana cand Metrorex va reusi sa achizitioneze garnituri noi, licitatia pentru acestea fiind blocata de contestatii, scrie Buletin de Bucuresti Magistrala M5 va avea un sistem avansat pentru controlul trenului bazat pe comunicatii - Urbalis 400 - cu ajutorul caruia trenurile de pe aceasta magistrala vor putea circula fara probleme la un interval de 90 de secunde.Lucrarile la noua megistrala nu se vor incheia, insa, odata cu darea sa in folosinta. Au mai ramas de executat lucrari la suprafata, precum cele pentru realizarea accesului subteran pe sub strada Brasov, unde este nevoie de suspendarea circulatiei pe linia de tramvai 41 timp de mai multe zile, lucru care se poate face, potrivit STB , in octombrie.Contractele pentru constructia liniei de metrou au fost semnate in 2011, iar valoare proiectului este de circa 3,22 miliarde de lei.Citeste si: