In metrou vor fi marcate locurile unde putem sa stam - atat jos, cat si in picioare

Ordinul nr. 984/829/15.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul virus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta sanitara in domeniul transporturilor, pe perioada starii de alerta, a fost publicat sambata in Monitorul Oficial.Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, prevederile actului normativ stabilesc, pe durata starii de alerta, o serie de obligatii in sarcina operatorilor economici care administreaza infrastructura de transport.In cazul Metrorex, actul normativ prevede ca pe Magistralele 1+3 - cu un numar de 32 trenuri - acestea vor circula in perioadele de varf de trafic la interval minim de 6 minute, iar pe distanta comuna a celor doua magistrale, Nicolae Grigorescu - Eroilor, se va asigura un interval minim de 2-3 minute.- cu un numar de 21 trenuri, acestea vor circula in perioadele de varf de trafic la interval minim de 3 minute.cele 4 trenuri vor circula in perioadele de varf de trafic la interval minim de 11 minute, pana la punerea in functiune a sistemului de siguranta a traficului pe distanta Parc Bazilescu - Straulesti.Alte masuri vizeaza expunerea de afise de tip Ghid cu regulile de baza ce trebuie respectate pe timpul calatoriei cu metroul si amplasarea de stickere de avertizare pentru distantare sociala, la cabinele de acces metrou.De asemenea, in dreptul punctelor de vanzare titluri de calatorie si in dreptul automatelor de vandut cartele se vor amplasa autocolante de avertizare pentru pastrarea de catre calatori a distantarii sociale."In statiile de metrou, prin intermediul instalatiilor de sonorizare, se vor face anunturi cu privire la pastrarea distantei si a respectarii masurilor impuse de autoritati; se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atat pentru transportul in picioare cat si pentru transportul pe scaune, astfel incat sa se pastreze distanta minima intre pasageri; trenurile de metrou vor fi igienizate zilnic prin intermediul unei proceduri industriale, denumita nebulizare; atat spatiile publice, cat si suprafetele comune cu care calatorii intra in contact pe timpul calatoriei cu metroul se igienizeaza prin utilizarea de solutii biocide pentru dezinfectat suprafete", precizeaza Ministerul Transporturilor.