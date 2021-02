Portretul celui mai puternic lider sindical din Romania. 20 de ministri ai Transporturilor i-au facut toate poftele de frica grevelor la metrou

Venitul lui Ion Radoi s-a dublat in ultimul an

Omul care anunta grevele la metrou

Contrele cu ministrii Transporturilor

Ion Radoi detine, in prezent, mai multe functii si anume: presedintiile Sindicatului liber metrou - Unitatea si a Federatiei Sindicatelor din Transporturi, Transloc si Servicii Publice "ATU Romania". In plus, el este membru in Comitetul executiv al Federatiei Europene a Transportatorilor.Liderul de sindicat a intrat in Parlamentul Romaniei in anul 2000, din partea PDSR, care a devenit PSD. A urmat legislatura din perioada 2004-2008, unde a fost senator din partea PSD Giurgiu.In sumarul CV publicat pe pagina Camerei Deputatilor in urma cu mai bine de 15 ani, Ion Radoi a trecut la capitolul studii, Facultatea de Electronica din Bucuresti si Facultatea de Telecomenzi Feroviare, mentionand ca are studii sociale si sindicale.A lucrat la Telemecanica Trafic Metrou din Bucuresti, apoi a devenit presedinte la Unitatea Sindicatul Lider (USL) Metrou, vicepresedinte al Blocului National Sindical (BNS) si presedinte al Conventiei Nationale a Transporturilor. Presa il mentioneaza ca lider al sindicatului de la metrou inca din anul 2005, cand figura ca senator in Parlamentul Romaniei.Declaratia de avere a sefului sindical este destul de bogata. Radoi detine mai multe terenuri: unul agricol in Giurgiu, unul forestier, unul intravilan si unui extravilan, toate patru cumparate in perioada 2001-2004, cat a fost parlamentar din partea PSDR, devenit PSD.El mai are un apartament in Bucuresti, o casa de vacanta in Dambovita, una in Sinaia, obtinuta in urma finalizarii divortului si o casa de locuit in Giurgiu, care i-a revenit in urma decesului parintilor.In declaratia de avere din 2020, Radoi a trecut un autoturism Audi A6, fabricat in anul 1999, dar si bijuterii si ceasuri in valoare de 6.500 de euro, mentionate si in declaratiile din anii trecuti.In 2019, Radoi a incasat suma de 227.882 de lei pentru functia de presedinte de sindicat. In aceasta suma intra si indemnizatia sindicala. Venitul sau s-a dublat fata de anul anterior, in care trecea in declaratia de avere doar suma de 111.799 de lei, aceeasi ca cea castigata in 2017.Liderul de sindicat este, adesea, cel care anunta grevele de la metrou atunci cand negocierile pentru un nou contract colectiv de munca cu conducerea companiei Metrorex si Ministerul Transporturilor esueaza.Presa relata despre grevele sindicalistilor de la metrou inca din 2010, cand angajatii Metrorex au paralizat traficul, ca semn de protest pentru ca nu primeau majorarile salarile dorite. In final, liderul Sindicatului Liber Metrou, Ion Radoi, a anuntat ca a obtinut o crestere de salariu intre 3,7% si 10%.Mai recent, spre finalul anului 2018, negocierile pentru un nou contract colectiv de munca erau in toi, iar sindicalistii cereau o marire de 42% a salariilor. Pentru ca Metrorex si Ministerul Transporturilor nu cedau, angajatii amenintau cu greve.Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Sova , membru PSD, lansa un atac la adresa lui Radoi. El declara ca greva de la metrou este pentru conservarea privilegiilor comerciantilor din statiile de metrou, spatii pe care le inchiriza sindicatul si de pe urma carora castiga bani. In plus, el a declarat ca santajul sindicalistilor lui Radoi scumpeste calatoria cu metroul. Tot Sova facea publice cresterile de salarii din ultimii ani, astfel: in 2015, veniturile au crescut cu 9%, in 2016, cu 12%, in 2017, cu 21%. La finalul negocierilor din 2018, sindicalistii s-au multumit cu lefuri mai mari cu 20%.In 2019 a venit randul mecanicilor din Metrorex pentru a ameninta cu greva, acuzand compania ca nu face interventiile si reparatiile necesare in subteran. Pe lista de revendicari se regaseau si modificari la contractul colectiv de munca, mai exact, la salarii.In primavara anului 2019, Ion Radoi lansa un atac si asupra ministrului Transporturilor de la acea vreme, Razvan Cuc , membru PSD, in contextul problemelor tehnice din subteran. Liderul de sindicat ii reprosa ministrului Cuc lipsa de personal calificat la metrou si lipsa de investitii in siguranta infrastructurii.Sindicatul pe care il conduce transmitea un comunicat in care constata "duplicitatea ministrului Cuc care, la intalnirea cu liderii USLM, spunea ca intelege demersurile sindicatelor Metrorex si cunoaste situatia din metrou si va incerca sa rezolve aceste probleme cat mai urgent, iara doua zi iase si face declaratii cum ca incidentele dese (zilnice) de la metroul bucurestean sunt rezultatele unor maini criminale".Pentru 2021, sindicatul condus de Ion Radoi a obtinut o crestere de salarii cu 18%, in contextul in care veniturile Metrorex s-au prabusit in urma pandemiei, iar compania a cerut o subventie de la stat de 1 miliard de lei , in crestere fata de ultimii ani si cea mai mare de pana acum.Aceasta crestere de salarii a generat conflictul cu actualul ministru al Transporturilor, Catalin Drula , care a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica modul in care a fost renegociat contractul colectiv de munca, acuzandu-l pe Radoi ca se comporta ca "un sef de cartel".