Ion Radoi, prima reactie dupa protestul de la metrou: "Nu are legatura cu spatiile comerciale, e despre scaderi de salarii si disponibilizari"

Protestul sindicalistilor a fost suspendat

"Cand spui ca disponibilizam oamenii si micsoram salariile, nu te astepti la ceva bun. Cand te lasa fara loc de munca, cand te lasa fara salariu, adica o reducere de 25%, nu prea poti sa accepti. Iata ca au trecut cateva zile, cam intuiam eu, dar nu eram sigur pana unde merg (sindicalistii, n.r.) si iata ca s-a intamplat (actiunea de protest, n.r.)", a afirmat Ion Radoi.Liderul USLM a sustinut ca situatia spatiilor comerciale de la metrou e speculata politic de conducerea Ministerului Transporturilor."Ca ei (Ministerul Transporturilor, n.r.) vor sa o rostogoleasca spre tot ce inseamna societatea asta comerciala a sindicatului, cu spatiile, asta e alta treaba.Si povestea cu acea societatea are rolul ei, ca nici pe aceea nu o vom lasa, dar acolo e un proces de 3-4 ani de zile in cel mai rau caz.Deci nu are legatura (cu protestul, n.r.). Ce arde acum e faptul ca nu avem oameni pe care trebuie sa-i punem pe Magistrala 5, dupa atata asteptare, si se pare ca acum am ajuns intr-o problema drastica si pe Magistrala 2.Pe langa asta, vor sa mai taie si din drepturi, venituri care ar veni catre salariati, pentru ca ei muncesc si zi si noapte, si sfarsit de saptamana, si de sarbatori. Acesta este motivul (protestului, n.r.). Ca acum au venit si cu pleasca asta, sa forteze (eliberarea spatiilor comerciale de la metrou, n.r.), este pentru ca", a mentionat Ion Radoi. Protestul sindicalistilor de la metrou a fost suspendat vineri, 26 martie, in jurul orei 18.30. Circulatia se reia de sambata, 27 martie, anunta unul dintre liderii de sindicat Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri.