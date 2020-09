Ludovic Orban: "Se fac ultimele pregatiri astfel incat sa putem da circulatiei metroul din Drumul Taberei saptamana care vine"

"S-a semnat procesul verbal de receptie. E unul care a fost extrem de complex pentru ca sunt implicate foarte multe institutii. La sedinte au fost 96 de reprezentanti. Au existat obiectii, in prima faza a celor de la ISU. Au fost rezolvate toate aceste obiectii. Astazi, maine, se vor face toate celelalte pregatiri necesare, pregatirea garniturilor de tren , pregatirea sistemului POS astfel incat sa putem da circulatiei metroul din Drumul Taberei saptamana care vine", a spus Ludovic Orban, cu ocazia unei vizite facute duminica in judetul Calarasi.Ministerul Transporturilor a anuntat, vineri seara, ca s-au semnat cele doua procese-verbale in urma carora magistrala de metrou M5 Drumul Taberei va putea fi data in functiune, fara a preciza insa cand se va face acest lucru. "Dupa indeplinirea tuturor procedurilor administrative, care au mai ramas de efectuat de catre beneficiar, urmeaza sa stabilim momentul la care metroul poate fi dat in exploatare cu calatori ", a afirmat Bode.