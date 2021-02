Mariana Miclaus revine la sefia Metrorex. Prima femeie directoare din istoria companiei si-a dat demisia pentru ca metroul din Drumul Taberei nu a fost gata la timp

Miclaus, "cu mandatul pe masa" in vremea lui Bode

Consiliul de Administratie al Metrorex a luat act de renuntarea la mandat inaintata de Gabriel Mocanu. Atributiile sale vor fi preluate pentru o scurta perioada de doamna Mariana Miclaus, pana la desemnarea unui nou director general cu contract de mandat provizoriu.In iulie 2020, Mariana Miclaus a demisionat din functia de directoare generala, pentru ca nu a reusit sa indeplineasca termenul de 30 iunie pentru darea in functiune a magistralei 5 de metrou , Eroilor-Drumul Taberei. In locul ei a fost numit Gabriel Mocanu, care nu a rezistat un an la conducerea companiei.Ea a fost numita directoare generala provizorie a Metrorex, in noiembrie 2019, dupa ce mandatul lui Marin Aldea a expirat, fiind, astfel, prima femeie care conduce compania.Miclaus a condus, in cadrul Metrorex, Serviciul Managementul Finantarilor Externe, avand o experienta de peste 30 de ani in cadrul societatii.Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Bode , i-a transmis lui Miclaus ca sta "cu mandatul pe masa" si este responsabila pentru deschiderea magistralei M5 la timpul stabilit."Asa cum am spus, de la inceputul mandatului de ministru, un proiect extrem de important si o prioritate de infrastructura este Magistrala de metrou M5 Raul Doamnei - Eroilor. Inca de la numirea doamnei Miclaus in functia de director general interimar i-am spus ca semnatura pusa pe un document care nu poate fi validat in teren inseamna semnatura pusa pe actul de demisie.Dupa nenumaratele discutii tehnice cu toti factorii implicati, de la beneficiar, antreprenor, subcontractori sau furnizori, am atras atentia asupra termenului de finalizare si darea in circulatie cu calatori , iar cei care vor gresi trebuie sa plateasca.Dupa ce toti cei implicati m-au asigurat ca termenul de finalizare a acestei magistrale va fi 30 iunie 2020, termen asumat in mod nefortat,. Este bine ca doamna Miclaus a inteles ca atunci cand esti intr-o functie de raspundere pe langa realizarile profesionale, trebuie sa iti asumi si esecurile. Vreau sa dau totodata un mesaj catre toti cei care nu isi fac treaba si cred ca inca mai pot promite termene, pe care nu le indeplinesc, ca aceasta vreme a trecut", a declarat atunci ministrul Lucian Bode.