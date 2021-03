Metrorex anunta timp mai mare de asteptare in statiile de metrou, in afara orelor de varf

"Metrorex anunta urmatoarele masuri:Incepand cu data de 26 martie, in afara orelor de varf, intervalele de succedare a trenurilor de pasageri vor creste cu cel mult doua minute.Ajustarea intervalului de succedare in afara orelor de varf nu pune in pericol functionarea la parametri optimi ai vreunei magistrale de metrou, acest lucru fiind asigurat si de un numar corespunzator de personal specializat.In acelasi timp, masurile dispuse se inscriu si in strategia generala de eficientizare a companiei", se arata in comunicatul companiei Metrorex.Metrorex a anuntat joi ca a notificat firma care administreaza spatiile comerciale de la metrou ca, in regim de urgenta, sa fie eliberate si predate catre administratorul retelei de transport subteran toate spatiile comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou pana la data de 2 aprilie, deoarece "pun in pericol siguranta transportului subteran, cu afectarea directa a exigentelor de securitate la incendiu si evacuarea persoanelor in caz de urgenta".