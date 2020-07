Metrorex este la un pas de a pierde finantarea UE, de o jumatate de miliard de euro, pentru M 6 Gara de Nord- Baneasa

Ministerul Transporturilor prin Metrorex va pierde finantarea europeana de o jumatate de miliard de euro daca nu reuseste sa finalizeze Magistrala de Metrou M 6 Gara de Nord - Baneasa pana in 2023 in conditiile in care contractul nici macar nu este semnat, potrivit Radio Romania Actualitati. Comisarul European pentru Coeziune si Reforme, Elisa Ferreira a raspuns la o solicitare a europarlamentarului Eugen Tomac ca, eligibilitatea cheltuielilor pentru perioada de programare europeana 2014- 2020 se incheie in decembrie 2023 iar M 6 nu are nici acum contract semnat desi licitatia este lansata inca din martie 2019.In comunicarile catre Comisie, la solicitarea finantarii, autoritatile romane estimasera inceperea lucrarilor in iunie 2019, imposibil insa, din cauza contestatiilor ulterioare. Pentru primele sase statii ale M 6 Gara de Nord- Otopeni (in total 12 statii), Uniunea Europeana a acordat in 2019 un grant de 517 milioane de euro.Romania a pierdut deja 330 de milioane de euro, finantare europeana, din cauza intarzierilor pentru contractul de modernizare a magistralei feroviare Brasov - Sighisoara, a anuntat, ieri, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode