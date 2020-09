Metrorex vine cu precizari despre metroul din Drumul Taberei: "Sunt in desfasurare proceduri referitoare la punerea in functiune"

Declaratiile lui Orban

Metrorex va asigura cu 900 de angajati exploatarea circulatia si mentenanta in 3 schimburi pentru toate specialitatile, inclusiv serviciul comercial si cel de conducere a trenurilor."Metrorex face urmatoarele precizari cu privire la deschiderea circulatiei pe magistrala de metrou M5 Drumul Taberei, dupa receptia la terminarea lucrarilor:⁃ sunt in desfasurare proceduri referitoare la punerea in functie. Acestea constau in configurarea sistemelor din faza de testare in cea de exploatare pentru instalatiile de siguranta circulatiei si informare calatori, taxare, televiziune cu circuit inchis si comunicatii.⁃ se face predarea-primirea spatiilor de la constructor la echipele Metrorex care vor asigura cu cei 900 de angajati exploatarea circulatia si mentenanta in 3 schimburi pentru toate specialitatile, inclusiv serviciul comercial si cel de conducere a trenurilor.⁃ O alta activitate necesara consta in predarea obiectivelor de paza pe statii si interstatii, de la firmele de paza ale constructorilor la cele care sunt sub contract cu Metrorex.⁃ De asemenea se predau toate spatiile publice de la firmele de curatenie ale constructorului, la cele contractate de Metrorex.⁃ Pentru deschidere ultima activitate consta in inlocuirea trenurilor utilizate pentru probe cu cele pregatite in depou pentru circulatia cu calatori.⁃ Configurarea sistemului de taxare permite accesul cu numerar si card bancar la turnicheti. Sunt realizate operatiunile de transport valori si alimentare a casieriilor si a automatelor de vanzare AVC cu titluri de transport si numerar pentru vanzare. Totodata se realizeaza atat prin sistemele de alarmare la efractie cat si cu personal, protectia valorilor in fiecare statie. POS-urile sunt achizitionate de catre banca care asigura suportul tehnic si sunt in proces de configurare astfel incat sa fie disponibila si vanzarea pe langa numerar si cu card bancar la casierie. La automatele de vandut cartele se poate achita cu numerar. Achitarea cu card bancar urmeaza sa se implementeze cat mai curand posibil impreuna cu banca suport. Este necesar a se realiza o solutie de comunicatie stabila care presupune atat configurarea cat si instalarea unor echipamente si chei de criptare.Metrorex este preocupata si de asigurarea semnalului GSM in scopul asigurarii facilitatilor si confortului pe care acest serviciu il ofera tuturor utilizatorilor. Astfel, in aceasta perioada, operatorii de telefonie mobila au finalizat instalarea retelelor de comunicatii in subteran si executa ultimele reglaje ale echipamentelor pentru acoperirea optima privind semnalul de comunicatie voce si date pentru calatorii metroului", arata un comunicat de presa al companiei.Si premierul Ludovic Orban a declarat, duminica in judetul Calarasi, ca a fost semnat procesul verbal pentru receptia lucrarilor la metroul din Drumul Taberei, iar zilele urmatoare se fac ultimele pregatiri, astfel incat sa poata fi dat in circulatie saptamana viitoare magistala M5.