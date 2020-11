Cum risca primaria condusa de Emil Boc sa rateze finantarea pentru metroul din Cluj-Napoca. "Proiectul e blocat in incompetenta si birocratie"

Pentru a fi inclus in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), studiile de fezabilitate si lucrarile metroului trebuie contractate pana cel tarziu in anul 2022, iar primaria din Cluj este intr-o cursa cronometru."Desi este prezentat ca un viitor proiect de succes in Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), metroul din Cluj-Napoca evaluat la un miliard de euro este in prezent blocat in incompetenta si birocratie, existand riscul de a rata acest tren al finantarii europene. Includerea proiectelor in acest PNRR presupune finalizarea studiilor si contractarea lucrarilor pana cel tarziu in anul 2022. In aceste conditii, proiectul metroului din Cluj-Napoca aflat in etapa studiului de fezabilitate este intr-o cursa contra-cronometru pentru finalizarea acestui studiu, iar apoi lansarea si finalizarea licitatiei pentru lucrari pana in 2022", se arata in mesajul publicat de Asociatia Pro Infrastructura (API).Pro Infrastructura acuza Primaria din Cluj-Napoca ca cere documente ultra-birocratice, ceea ce intarzie proiectul."Ei bine, Primaria Cluj-Napoca pare ca nu intelege importanta acestui proiect, abordand relatia cu prestatorul angajat sa realizeze studiile intr-o maniera ultra-birocratica, de multe ori inutila. Astfel, desi legea prevede derogari speciale pentru proiectele de interes national finantate din fonduri europene, primaria a solicitat autorizatii de construire, avize si numeroase formulare inutile pentru realizarea forajelor geotehnice. Pana la solutionarea acestei situatii, proiectul este blocat", scrie API.Specialistii in infrastructura spun ca o intarziere de pana la sase luni in pornirea studiilor geotehnice ar putea anula sansele contractarii lucrarilor in 2022 si, astfel, ar rata finantarea europeana din PNRR."Solicitam primariei Cluj-Napoca mai mult profesionalism in gestionarea marilor proiecte de infrastructura extrem de necesare in regiunea nord-vest. Doar cu o abordare pro-activa vor fi transformate in realitate aceste investitii de miliarde intr-un orizont de timp rezonabil", conchide Pro Infrastructura.Pe 14 noiembrie, Ministerului Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului.Investitia este denumita "Tren Metropolitan Gilau - Floresti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bontida - Etapa I A Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj Magistrala I de Metrou si Tren Metropolitan, inclusiv legatura dintre acestea - Componenta 1, Magistrala I de Metrou", se arata in documentul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.Noua linie de transport va avea nevoie de o finantare de 5,67 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,17 miliarde de euro, cea mai mare parte a banilor provenind din fonduri europene nerambursabile. Lucrarile ar urma sa inceapa in 2021 si vor dura sapte ani.Viteza comerciala va fi de 40 km/ora, iar intervalul de circulatie de 90 de secunde. Noua linie de metrou va avea o capacitate de 9.000-15.000 de pasageri pe ora si sens, o lungime de 14,4 km, 14 statii si un depou.Studiile de fezabilitate ale metroului din Cluj sunt realizate de SWS Engineering Spa (Italia) si cu Systra (Franta) Metrans Engineering SRL.