Metroul din Drumul Taberei ar putea fi inaugurat de abia in vara lui 2018

Sectiunea de metrou Eroilor-Drumul Taberei ar putea fi data in folosinta spre sfarsitul trimestrului 2 din 2018, a anuntat directorul general al Metrorex, Marin Aldea.

Intrebat despre obiectivele Metrorex in perioada urmatoare, Aldea a spus intr-un interviu Agerpres ca vor continua lucrarile la Magistrala 5, oferind detalii si despre momentul in care un tronson din aceasta ar putea fi dat in folosinta.

Citeste si Buget 2017: Nu e clar cum va acoperi Guvernul majorarile salariale sau de ce a taiat total banii pentru metrou

"In primul rand, continuam proiectele care sunt in derulare, evident. Ma refer aici la Magistrala 5 de metrou, sectiunea Eroilor-Drumul Taberei. Stiti ca toata Magistrala 5 este structurata in trei sectiuni, de la Pantelimon la Drumul Taberei. La prima sectiune, Eroilor - Drumul Taberei, care este in lucru acum, am realizat circa 87% lucrari de structura si circa 25% finisaje.

Ne propunem ca pana la finele acestui an - trimestrul 1 anul viitor sa terminam complet lucrarile de structura si finisaje, asa incat, spre sfarsitul trimestrului 2 din 2018, ne propunem, subliniez, ne propunem, sa punem in functiune cu calatori aceasta sectiune, acest tronson de metrou", a spus Aldea.

Ads

Un alt proiect la care lucreaza Metrorex este extinderea Magistralei 4 de metrou in zona de nord a Capitalei, cu doua statii noi de la Bazilescu la Straulesti - statiile Laminorului si Lac Straulesti, pe o lungime de 2,1 kilometri.