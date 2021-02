Metroul din Drumul Taberei costa statul roman de 7 ori mai mult decat veniturile pe care le genereaza: "M5 trebuie sa mearga de la Eroilor la Universitate"

Metroul din Drumul Taberei

"Avem nevoie de metrou in zonele foarte aglomerate, in cartierele dormitor ale Bucurestiului. Avem cateva linii de metrou, precum M5, tronsonul Drumul Taberei-Eroilor, care ne costa 175 de milioane de lei pe an operarea acestei linii si o estimare in venituri pe care le genereaza de 25 de milioane. Numai 150 de milioane este subventia, diferenta care trebuie data de la bugetul de stat pentru aceasta prima parte a Magistralei M5 . Ca linia M5 sa genereze mai multe venituri si sa fie pe deplin functionala, trebuie sa mearga de la Eroilor la Universitate.Avem M4, linia de la Gara de Nord la Straulesti, cu continuarea spre sud, pana la Gara Progresu. Avem chiar si o linia M7, Rahova - Colentina. Toate aceste linii de care vorbesc trec prin zone foarte aglomerate si par a fi prioritare peste M6", a explicat Drula. Magistrala 5 de metrou, sectiunea Eroilor - Drumul Taberei, a fost inaugurata marti, 15 septembrie 2020, la noua ani de la debutul lucrarilor.Cea mai recenta magistrala de metrou are zece statii (Raul Doamnei, Constantin Brancusi , Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2) si un depou. Lungimea liniei este de 6,871 kilometri, iar durata de deplasare este de aproximativ 12 minute.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,224 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala a ajuns la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.