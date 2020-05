Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata in vara, cum a tot promis ministrul Bode

Ziare.

Lucrarile la metroul din Drumul Taberei nu vor fi receptionate la sfarsitul lunii iunie, asa cum au declarat recent ministrul Transporturilor, Lucian Bode , si premierul Ludovic Orban. Receptia se amana spre finalul anului 2020."Speram spre sfarsitul anului, mai vorbim pana atunci, sa se dea in exploatare Magistrala 5", a declarat Ion Radoi, lider al Sindicatului Liber din Metrou (USLM).Lipsa angajatilor a generat inca o amanare, potrivit acestuia."Ne trebuie 1.000 de angajati, pentru ca vorbim de 10 statii si un depou. Nu e simplu sa intretii 10 statii, la fel si in cazul depoului. Este destul de mult de lucru in continuare pentru a face receptia respectiva", a mai spus Ion Radoi. Termenul finalizarii lucrarilor a fost plasat pe 30 iunie de catre ministrul Transporturilor si de catre premierul Ludovic Orban.Contactat de Mediafax, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, nu a vrut sa comenteze subiectul.