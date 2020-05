Metroul o sa vina si la 12 minute, anunta ministrul Bode. Acum cateva zile, promitea un interval maxim de 7 minute

Paza la metrou se va face cu angajatii MAI

Distanta recomandata dintre calatori este de un metru

Cu masca, fara masca?

Ziare.

com

"Noi venim cu maximum de trenuri posibil in aceasta perioada, astfel incat timpii de asteptare sa fie intre 2-3 minute, respectiv 6-7 minute, in functie de statiile Metrorex", a afirmat, joia trecuta, ministrul Transporturilor Luni seara, insa, acelasi oficial a venit cu alta versiune pentru calatorii interesati:"Avem 65 de trenuri. Am facut in asa fel programul, incepand cu data de 15 mai, incat timpii de asteptare intre doua trenuri sa nu depaseasca intre doua - trei minute, in cele mai multe situatii,. Am redus la minimum posibil timpii de asteptare".Pe de alta parte, angajatii Ministerului de Interne vor sprijini agentii de paza ai Metrorex pentru a asigura fluenta la metrou, iar distanta recomandata dintre calatori este de un metru."Cele 53 de statii de metrou sunt deservite de 130 de accesuri. Statiile cele mai aglomerate sunt cele din zona de Nord, Pipera, si cele din Centru - Unirii, Victoriei. Am avut o colaborare foarte buna cu Ministerul Afacerilor Interne. Am solicitat sprijin, iar domnul ministru Vela si-a dat acordul sa gasim impreuna solutii pentru a organiza accesul la metrou astfel incat sa nu avem acele aglomerari.Cu metroul, inainte de criza, circulau in jur de 600.000 - 700.000 de cetateni in fiecare zi. Inca programul de lucru este flexibil in majoritatea situatiilor. In intervalele foarte aglomerate, vom avea, pe langa personalul nostru de paza, sprijinul angajatilor MAI pentru a asigura o fluenta la metrou si pentru a pastra distanta la gurile de acces, pentru a nu aglomera nepermis de mult accesul in trenurile Metrorex", a precizat Lucian Bode, luni seara, la Realitatea Plus.Acesta a aratat ca intentioneaza sa solicite pastrarea distantei de un metru intre calatori si ca analizeaza si masurile adoptate de alte state membre care au marcat cu autocolant locurile unde puteau sta calatorii."Este recomandarea noastra, asa o sa fie transpusa prin legislatia subsecventa actului normativ aprobat astazi de Guvern (luni - un proiect de lege pentru reglementarea situatiei de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta - n.red.) si, sper eu, aprobat in zilele urmatoare de Parlament.Vom spune foarte clar ca vrem sa solicitam pastrarea acelei distante de un metru intre calatori. Am vazut anumite recomandari. Ne uitam ce se intampla in alte state membre unde erau marcate locurile cu un autocolant de o anumita culoare scaunele, respectiv locurile din tren erau marcate si doar acolo puteau sta calatorii.Este un proces foarte complicat, dar nu imposibil. Nu exclud acest lucru, dar as vrea sa vad in primele zile dupa 15 mai cum se respecta regulile stabilite. Cu siguranta, pot fi ridicate anumite restrictii sau pot fi impuse restrictii noi in functie de cum evolueaza acest mod de transport", a explicat ministrul.Ministrul a mentionat, in context, ca in cazul in care se va lua decizia ca in spatiile inchise sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie, atat personalul apartinand operatorilor de transport, cat si calatorii vor fi obligati sa poarte aceasta masca.Referitor la igienizarea zilnica a spatiilor de pe peron, cat si din trenuri, ministrul a explicat ca este utilizata o procedura industriala denumita nebulizare 3D care asigura dezinfectia trenurilor si a traseelor de ventilatie cu care acestea sunt dotate.Ministrul Transporturilor a explicat ca este dificil de limitat accesul la 50% din capacitate, in conditiile in care la metrou intr-o statie pot urca 90% din calatori, pentru ca la statia urmatoare sa coboare 70%.Pe de alta parte, Bode a anuntat ca marti vor fi lansate in dezbatere publica masurile agreate cu industria de transport rutier de persoane."Incepand de maine intra in dezbatere, in transparenta decizionala, masuri pe care noi astazi le-am agreat impreuna cu industria de transport rutier de persoane. Aceasta industrie este 100% privata si e normal sa existe dialog cu ei", a subliniat sursa citata.